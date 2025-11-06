不演了? 日前否認岳父在中國經商 黃國昌:有經商那又如何

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前再度否認岳父高熙治在中國經商，不過學者沈榮欽發文痛批黃國昌"面不改色的說謊"，因為根據當年黃國昌告中時的判決書，雖然中時敗訴，卻也白紙黑字載明他的岳父高熙治在中國成立公司，對此，黃國昌今天強調沒有投資，還說即使他的岳父在中國有經商，那又如何？

民眾黨主席黃國昌快樂哼歌踏進記者室，他再轟新系大老洪奇昌擔任董事長的大同醫護接資通院標案、違法用中國產品、濫竽充數。

黃國昌說「他們為什麼會認為，27號拿舊的不會過關但30號拿舊的會過關，因為30號出了一個新品證明書？還是大同醫護覺得沒有關係，我們董事長新潮流大佬？」

沈榮欽批「說謊慣犯」面不改色 黃國昌：岳父在中國經商又如何

但黃國昌過去也身陷岳父在中國經商爭議。（圖／資料照）

對此，洪奇昌回應，他早在2016年就退出派系運作，標案履約日先用測試品頂替，但最後新品都有交付、大同醫護也坦然繳納遲交罰款，資通院也知道是"美國品牌、中國製造"。黃國昌指控人的同時，他的岳父高熙治過去在中國經商爭議、再度被翻出，黃國昌卻堅稱"岳父從未在中國做生意"，讓學者沈榮欽直呼十分驚訝，怎麼有人連早經法院認證的事實，還這樣面不改色的說謊。

黃國昌說「旺旺中時集團都登報道歉了，他沒看到嗎？拿舊聞出來炒已經很可笑了，但是道歉文字只有寫在左下角。」

教授沈榮欽驚訝黃國昌說謊面不改色。（圖／民視新聞）

當年法院判決指出"高熙治2007年在中國山東註冊農業研發公司，並由劉美珠擔任負責人；2009年高熙治又在山東成立汽車配件公司。即便中國時報道歉了，也補充"高院認證、報導有事實根據"。"證明黃國昌岳父在中國有投資，只是放錯照片才敗訴。

黃國昌說「他曾經做過那個公司的登記，根本沒有任何營運的事實嘛，有什麼事衝著我來，我岳父是一個獨立自主的主體，退一千萬步講，我岳父在大陸即使有經商又如何？但重點就是沒有嘛！」從自己到岳家，黃國昌爭議連連，若不能解釋清楚，恐怕再傷政治誠信。





原文出處：沈榮欽批「說謊慣犯」面不改色 黃國昌：岳父在中國經商又如何

