不演了！遭廢止依親居留許可 中配錢麗竟喊：給中共在台灣執政的機會

記者楊士誼／台北報導

遭廢止依親居留許可，中配錢麗在臉書「重大事件通報」稱將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會。（圖／翻攝自錢麗臉書）

任職於華碩工會的中配錢麗，先前遭踢爆管理臉書社團「中國人民解放軍」宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，先前遭註銷其台灣戶籍與身份，如今再遭廢止居留許可。錢麗今（2）日稍早又在臉書發文，稱遭賴清德政府政治迫害，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」。

錢麗發文稱，從2017年入職華碩總部以來，七年九個月時間。與大家共同解決工作上的棘手問題、籌建企業內公益社團與組織、積極爭取員工福利與權益等。很榮幸於此期間與大家在華碩度過了快樂與美好、緊張與刺激、成長與挑戰的企業生活，這是我一生中值得記錄的人生階段。 她也感謝華碩同仁及老闆，讓她如今名揚台灣、大陸及海外。

錢麗隨後批評，「台灣地區賴清德政府」為反中、抗中，「政治迫害」普通台灣大眾與企業員工。受害者不計其數，目前在統計中。她指控，陸委會及移民署「官商勾結，無理取鬧、箝制言論、惡意扭曲、栽贓陷害、羅織莫須有違法事實」，採取媒體霸凌制高點，進行貼標籤輿論定罪，之後行政迫害，司法暴力打壓等惡劣手段，從2025年3月12日開始持續以上暴政行為，並於2025年8月28日註銷錢麗「台灣地區戶籍」轉為依親居留許可，後又於2025年12月1日行政暴力廢止依親居留轉為停留許可。損害錢麗權益：工作權，勞健保權益等其他所有生活權益，包括但不限於財產與名譽等皆受損失。

錢麗稱，以上「仇恨對立之暴政」是不健康的治理台灣的惡劣手段，台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政，增進全體台灣人民福祉，為「中華民族」謀幸福。錢麗說，自己是無黨派人士，從社區到企業，以擔任社區管委會委員及企業勞方代表為基礎，一直踐行「為人民服務」之理念，相信每一個熟悉她18年來經歷的人，無關任何權勢和利益，都清楚地知道她為人民服務初心非常純粹，是文化信仰和理念堅持與實踐。

錢麗喊話，誠懇希望全體台灣人民，將來若大家能選擇，「請給中國共產黨一個在台執政機會」，她狂妄表示，只有共產黨的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好，也只有共產黨才能讓台灣公共建設基礎設施變得更好，讓企業發展更有健康的政權穩定的營商環境，也只有共產黨才能讓台灣在國際上更有發揮價值的平台和空間。 「針對12/1的暴政，我會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償」。

