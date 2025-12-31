不演了！鄭麗文盼見習近平 國台辦：願意與國民黨加強各層級交流

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前稱，明年上半年要先後出訪中國與美國，也期望見到中國領導人習近平。中國國台辦今（31）日發言人張晗表示，願意在「堅持九二共識、反對台獨」的共同基礎上，與國民黨加強各層級的交流，增進互信。另對於行政院拍板修法，要各級民意代表赴中需公開資訊等，她則表示民進黨大搞「台獨專制」，「兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了」。

張晗：我們願意在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進互信，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，反對台獨，維護台海和平穩定，造福「兩岸同胞」，攜手共創「民族復興」。

廣告 廣告

另對於行政院拍板修法，要各級民意代表赴中需公開資訊等，張晗稱，「民進黨當局」出於謀獨本性，處心積慮阻限兩岸交流、破壞兩岸關係，在島內大搞「台獨專制」、「綠色恐怖」，讓台灣社會人心惶惶、人人自危，已經遭到越來越多台灣民眾反對與譴責。她稱，事實證明要和平、要發展、要交流、要合作的民心所向壓制不住，「兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了」。

另有民調稱過半民眾不認為賴清德清廉，張晗則妄稱，反映台灣民眾對「民進黨當局」無視民眾福祉，一意孤行、大搞政治惡鬥、打壓異己、執意「媚外賣台」的強烈不滿。她表示，賴清德上台以來頑固堅持台獨分裂立場，置廣大「台灣同胞」與企業利益福祉於不顧，變本加厲限制兩岸交流合作，強行推動兩岸經濟脫鉤，任由外部勢力予取予求，大肆揮霍台灣民眾血汗錢購買武器，「同時藉機斂財、貪污腐敗將台灣推向兵兇戰危境地」，希望「台灣同胞」認清「民進黨當局」的邪惡本質和醜惡嘴臉，自覺與台獨分裂勢力及其活動劃清界線。

更多三立新聞網報導

蔣萬安譴責中國軍演！國台辦已讀不回：雙城論壇取得一系列成果

中國軍演各國譴責！國台辦妄稱「對台獨的警告」：是必要正義之舉

王世堅開赴中國3+1條件「要用台灣護照」 國台辦氣喊：沒出息

蛤？國民黨要修《國籍法》 國台辦狂挺：陸配參政權應得到維護

