不演了？鄭麗文祭奠共諜 吳思瑤酸：背叛者追思背叛者

國民黨主席鄭麗文昨日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代高階共諜吳石，引發黨內外譁然。民進黨立委吳思瑤痛批，鄭麗文是「高調的背叛」，並指出中國推行統戰，將吳石塑造成烈士，美化投共行為。吳思瑤諷鄭麗文有背叛履歷，曾棄民進黨投靠國民黨，如今為表忠中共再出賣台灣，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」。

國民黨新任黨主席鄭麗文，昨日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代高階共諜吳石，引發黨內外譁然。對此，民進黨立委吳思瑤今（9）日痛批，吳石絕非什麼《沉默的榮耀》，鄭麗文卻成了《高調的背叛》。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞資料照）

吳思瑤昨日便說，鄭麗文的行為「是非不分、敵我不分」，甚至嘲諷她「乾脆加入共產黨好了」。今日吳思瑤更開嗆，鄭麗文行為連國民黨內都看不下去，前立委蔡正元酸評鄭麗文「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，更名可能更貼切」。

吳思瑤分析，中國為推進統一，會先從顛覆思想下手，「統一」的兩岸史觀至關重要。她認為，《沉默的榮耀》這類間諜劇本身就是中共中宣部宣傳戰的一環，意在美化共諜歷史，將吳石等人塑造成烈士，而非諜匪。鄭麗文高調祭拜，不僅引發台派反彈，也可能遭到黨內中華民國派批評，顯示其行為背後可能有指令。

接著，吳思瑤進一步指出，中國全國政協主席王滬寧曾下令學習吳石精神，要求所有涉台機構與人員，包括31個省市台辦及統戰系統領導，動員宣揚吳石精神，強化「在台替祖國做事非叛國、而是愛國」的論述，扭曲台灣歷史觀點，強行灌輸大中國史觀。

最後，吳思瑤諷刺鄭麗文有「豐富的背叛履歷」，曾經背棄民進黨投靠國民黨，如今又為表忠王滬寧而出賣台灣，將《沉默的榮耀》變成《高調的背叛》。吳思瑤強調，背叛者追思背叛者，「剛好而已，不是嗎？」。





