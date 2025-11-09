不演了？鄭麗文竟「追思共諜吳石」 李明哲曝內幕：推動台灣澳門化

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文昔日喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，接受《德國之聲》訪問時更說「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，昨天也參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時甚至與家屬追思前高階共諜吳石。台灣人權工作者李明哲在臉書發文表示，鄭麗文在推動的不是台灣「香港化」，而是「澳門化」。

李明哲指出，在中國政府眼中，澳門在「一國兩制」的試驗上遠比香港成功。中國在澳門正式回歸前，就全面滲透澳門整個社會階層，經過長時間文化教育洗禮以及共同生活經驗，澳門在正式回歸時，已經與中國社會無異。而從澳門的經驗再回看現在的鄭麗文與國民黨，完全可以理解鄭麗文為什麼會出席的「秋祭追思慰靈大會」，縱使這場慰靈大會配合中國政府，現場佈景卻將共諜吳石列為「犧牲烈士」，更以專文緬懷吳石。

李明哲分析，國民黨希望幫助中國政府在台灣複製「澳門模式」，讓中國的歷史文化敘事全面在台灣生根，更希望透過在國會的多數，更改台灣的本土教育，讓台灣人認同中華文化，認同自己是中國人，讓中國侵略台灣台灣人完全喪失反抗意志，如果2028年鄭麗文當權的國民黨成為台灣的執政黨，更會以「憲法規定我們是中國人」為理由，向全世界宣告：依照中華民國憲法，兩岸關係完全是中國內政，並預設台灣未來必須和中國統一的終局。

李明哲強調，在統一終局前，鄭麗文要做的就是讓台灣有如當年的澳門一樣，毫無任何衝突的成為中國的囊中物，而不是像香港，從1997年開始不斷和中國政府發生衝突。鄭麗文要做的是對台灣價值做根本的「刨根」，讓台灣人能真正人心回歸中國。未來，隨著鄭麗文在中國力量介入下全面掌控國民黨，國民黨黨內還在主張中華民國的人士，就會像1966年澳門的國民黨力量一般，逐漸式微。

