不漲價破功！宏碁董座陳俊聖鬆口：明年Q1價格一定跟現在不一樣

記憶體價格大漲，包括筆電在內的消費性產品都面臨調漲壓力，先前還稱不漲價的宏碁董事長陳俊聖，今日鬆口表示「明年第一季價格確定與今年第四季不同」，隨著中國記憶體業者明年規劃開出新產能，他期許明年看得到記憶體缺貨緩解。

陳俊聖在上個月中旬的法說會時才表示，不會以直接調漲來因應，而是採用「High-Low Promotion（高低價促銷）」方式，動態反映成本變動。然而，陳俊聖今日出席電腦公會第18屆第一次會員代表大會，在場邊接受媒體聯訪時指出，明年第一季的價格確定與今年第四季不同，他更透露，現在的困難點不只是漲價而已，記憶體現貨價格每天都在變，但桌機、筆電運到歐洲的船期要兩個月，客戶實際拿到貨可能已經是三個月後，要預測到時候的價格很難，對客戶該怎麼報價，困難度很高。

陳俊聖也說，商用產品的報價比消費性產品更為複雜，因為商用標案合約可能長達1、2年，可是記憶體價格不僅持續波動、波動幅度還很大，如何在合約期間內維持價格穩定，很有挑戰。

在記憶體的價格方面，他重申今年第三季到第四季上漲約三～五成，以宏碁來說，記憶體在材料成本中的占比約8～10％，對總成本的影響約2～3％，並未如外界想像的劇烈。但陳俊聖並沒有說明明年第一季、第二季時記憶體對成本可能的影響性是否會繼續升高，或是升高的幅度。

而陳俊聖仍認為，中國記憶體新產能有機會緩解記憶體大缺貨，中國廠商開出的新產能，初期會優先滿足中國內需，他評估，這將能讓美光、三星、海力士等三大記憶體原廠釋出更多產能以供應中國以外的市場，也因此他仍預估，明年看得到記憶體缺貨緩解。



