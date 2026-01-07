不為主流而唱 ZORN把出道歌〈Freak〉拍成黑色電影

Dark Pop 新聲 ZORN 推出首支個人單曲〈Freak〉，以暗黑迷離的聲響語言正式踏入華語樂壇，為 Z 世代揭開屬於夜色的浪漫序章。（滾石唱片提供）

新生代歌手ZORN推出首支個人單曲〈Freak〉，正式踏入華語樂壇。以暗黑、迷離卻充滿吸引力的聲響語言，替Z世代揭開一場屬於夜色與慾望的序幕，數位單曲已於1月6日全面上架。

在多數流行音樂追求明亮與易於理解的當下，ZORN 選擇反向操作，將〈Freak〉塑造成一部聽覺上的黑色電影。製作上刻意捨棄繁複堆疊，以反覆的Synth Bass riff為核心，低頻顆粒感來回擺盪，搭配極簡卻具侵略性的節奏，冷冽電吉他與鋼琴交織出荒涼空間，合成器如暗影般不時浮現，營造出潮濕又危險的深夜氛圍。

廣告 廣告

談到創作初衷，ZORN 形容〈Freak〉來自一種明知危險卻仍被吸引的心理狀態，「就像黑色電影裡的角色，壓抑卻渴望釋放。」他選擇Dark Pop並非刻意對抗主流，而是因為這樣的聲音最貼近當下的真實情緒。「有些情感本來就不該被修飾得太漂亮。」他希望聽眾走進一個誠實、甚至陰鬱的空間，而不是被過度包裝的安全感。

〈Freak〉以極簡卻具侵略性的聲音設計，營造如黑色電影般的深夜氛圍，展現 ZORN 不修飾、直面自我的創作態度。（滾石唱片提供）

歌詞反覆吟唱的「You know that I’m a freak」，是對自我異質身分的坦然承認。ZORN認為「Freak」不是自貶，而是一種不逃避的自我命名，也映照出這個世代在親密與恐懼之間擺盪的關係狀態。

〈Freak〉片段曾在 Threads被大量轉發，讓他意外感受到被理解的瞬間。對他而言，這首歌只是起點，未來仍會持續探索情緒與關係的不同樣貌，「當你不想解釋自己、也不想被理解的時候聽。」在陰影裡，他選擇開口，也邀請聽眾與內心的怪物共舞。

更多鏡週刊報導

蔡依林開唱遭扯「宣傳邪教」 中國主辦方開告

47歲日本名模大腸癌逝 最後生日貼文引網友不捨

米倉涼子涉毒疑雲未消 阿根廷男友人間蒸發