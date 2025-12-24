不為貓熊低頭！日本議員喊話「想看去台灣就好」 國台辦崩潰：癡人說夢

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人彭慶恩主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國氣炸，中日關係緊張，日本上野動物園2隻大貓熊租借期滿，也將在明年初歸還中國，而日本議員神戶市議員上畠寬弘則說，動物園應該要去中國化，已經在議會提出與台灣進行「動物交流」，要看大貓熊可以到自由民主的台灣。對此，國台辦今（24）日崩潰開嗆，癡人說夢，「台獨分裂勢力膽敢把大熊貓當作媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火」。

日本上野動物園的2隻大貓熊即將租借期滿，要在明年初歸還中國，日本議員神戶市議員上畠寬弘表示，他主張動物園領域應該要去中國化，已經在議會提出要和台灣進行動物交流，目前正在進行協議。他也回應網友說，不需要從台灣取得大熊貓，畢竟貓熊正是中國共產黨入侵西藏的證明，如果為了想看大貓熊就向中國低頭，就要去獨裁的中國，那不如去安全、乾淨和民主自由的台灣。

對此，國台辦發言人彭慶恩今天在例行記者會中崩潰開嗆，「日本個別政客的妄言囈語，是癡人說夢！」他稱，「2009年大陸贈台大熊貓是大陸同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果」，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去歡樂時光和美好回憶。

彭慶恩聲稱，「大熊貓作為國寶」，值得兩岸同胞共同珍惜，「台獨分裂勢力膽敢把大熊貓當作媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火」。

