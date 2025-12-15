「不然去天安門釘孤支」 民進黨團嗆黃國昌：不敢倒閣才動員群眾

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨今（15）日召開記者會，狂轟行政院長卓榮泰行使不副署權「等同獨裁」、指控總統賴清德「搞帝制」，卻遲遲未表態是否提出倒閣案；以及民眾黨主席黃國昌受訪時直言，下一個戰場「也許是群眾路線」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應表示，在台灣，任何人民或團體只要符合集會遊行法，政治訴求都受到保障，但這些行動，反而凸顯藍白立委不敢正面面對憲法所賦予的國會責任。

民進黨立院黨團今日下午召開「全力支持行政院不副署」記者會。

鍾佳濱指出，民眾黨「走入法院」、或是與人「釘孤支」，都不是第一次發生，但他強調，在中華民國台灣，只要符合法律規定，人民的政治主張、言論自由與集會遊行權利，都會受到完整保障。他反諷表示，「不然試試看你去天安門走一走？你去天安門釘孤支看一看？」

鍾佳濱說，任何懷疑台灣民主、自由與法治的人，其實都不需要擔心，因為在野黨、任何個人與團體，在法律範圍內提出政治主張，國家都會保障其權利。他也直言，是否要上街頭，是在野黨自己的選擇，但「這件事情，113個立法委員就可以解決，似乎不需要勞煩到民眾」。

鍾佳濱進一步批評，國民黨不斷對外宣稱「拒絕上當」，拒絕依法提出不信任投票，卻又試圖動員群眾，這樣的作法「非常可笑」。他指出，憲法增修條文第3條所明定的不信任案機制就擺在眼前，藍白卻選擇不行使，反而要人民走上街頭替他們承擔政治責任。

鍾佳濱直言，藍白立委之所以不敢發動倒閣，是因為害怕一旦真的解散國會，將面臨民意的重新檢驗，「害怕民意的審判、害怕民意的制裁」，這才是藍白立委最讓人覺得「可憐又可悲」的地方。

