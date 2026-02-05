不煮年菜也能澎湃！繼光香香雞、必勝客祭新春優惠，軟殼蟹、鮑魚鋪滿餅皮！

（圖／品牌提供）

農曆新年腳步將近，從年貨大街到連鎖餐飲品牌，全台瀰漫濃濃年味。今年不少人一邊忙著採買乾貨、準備年菜，一邊也開始尋找更輕鬆、便利的聚餐選擇。從台式經典炸雞到澎湃海鮮比薩，品牌紛紛端出「開運系」新品與超值套餐，讓過年團聚不只吃得好，也能吃出好兆頭。

說到過年少不了的鹹香滋味，台灣炸雞代表「繼光香香雞」率先推出新春限定雙套餐，以「馬上好運，來年發發」為主題，呼應馬年吉祥寓意，更直接祭出近乎諧音的「88折」優惠。活動自2/6至3/1期間限定登場，精選2025年度熱銷前五名人氣商品組成超值組合，讓經典美味一次到位。

其中主打的「新春大吉餐」誠意滿滿，包含香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇以及甜心地瓜球2份，原價450元，新春優惠只要398元，現省52元，份量還直接升級。外酥內嫩的香香炸雞依舊穩坐人氣冠軍，搭配Q彈鮮甜的阿根廷魷魚、鹹香多汁的杏鮑菇與大人小孩都愛的地瓜球，鹹甜交錯超滿足。更吸睛的是，凡購買「新春大吉餐」即隨餐附贈馬年限定春聯一張，全台門市限量1萬張，送完為止，讓炸雞香氣裡多一份過年儀式感。

若是1至2人小聚，「新春開運餐」同樣划算，內含香香炸雞L、阿根廷魷魚M與蒜脆杏鮑菇，原價340元，優惠只要298元。無論下午茶、宵夜或追劇時刻，都能輕鬆加菜、替新年添好運。

（圖／繼光香香雞提供）

另一邊，面對不少家庭主婦與上班族對於備菜的壓力，必勝客則選擇直接把「年菜等級」的豪華海味搬上比薩。品牌日前更大膽進駐迪化街年貨大街，出動吸睛十足的「必勝蟹寶」與行動團圓桌，快閃發送200份「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」試吃，現場掀起排隊熱潮。

（圖／必勝客提供）

「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」集結軟殼蟹、鮑魚與干貝等頂級食材，鋪滿整片餅皮，一口咬下既有外酥內嫩的蟹肉口感，也能嚐到鮑魚與干貝的鮮甜層次，搭配濃郁起司更顯奢華。不少試吃民眾直呼「完全是年菜等級」、「過年直接訂這個就好」。即日起至3/2（或售完為止），PK APP外帶單點享52折優惠，只要499元，就能把這款海鮮大菜帶回家；外帶買大送大特價968元，對多人聚餐來說更顯划算。

若想更升級，還有年度頂規的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」，整隻波士頓龍蝦搭配大蝦、干貝與蛤蠣，優惠價1,888元，全台限量千份，販售進入倒數。多人家庭則可選擇「新春烏金噴發火山餐」，含金皇軟殼蟹鮑魚大比薩升級烏魚子火山熔岩餅皮，再搭配第二個大比薩、副食六選一與1.25L飲料一瓶，1,068元起就能上桌；或「新春過年拼盤樂享餐」，三個大比薩加拼盤只要1,288元起，輕鬆滿足全家人味蕾。

（圖／必勝客提供）

