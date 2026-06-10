「不熙娣」班底張琳遭前未婚夫公開追債！欠債200萬遭控封鎖失聯 本人回應了
「小姐不熙娣」的班底張琳，有著創業家的形象，而過去曾有一段論及婚嫁的感情，不過如今分手後，前未婚夫在社群發文向她追討200萬債務，雙方協商不成而徹底翻臉。
據「鏡週刊」報導，張琳與前未婚夫在交往時，本來想要共同買房，不過後來雙方因價值觀差異而分手，兩人感情雖破局，但是之間還有財務糾紛，前未婚夫在IG限動發文向張琳喊話，直指她欠債200萬，卻還是繼續租住豪宅，手拿名牌包，出國旅遊，而且女方還將他封鎖。
今年1月時張琳曾與前未婚夫協商還款計畫，她提出還款總金額是80萬元，每月分期償還2萬元，直至清償完畢，不過前未婚夫不同意，表示2月出他這邊會提出總金額及希望的還款計畫。
對此，張琳回應認了在創業初期，曾與前未婚夫借款周轉，後來兩人分手，她也提出還款計畫，也與對方協商暫時無法一次還清欠款，等台南房子賣了之後再還，分手前已協議好，但如今雙方對於還款計畫沒有共識鬧翻。
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