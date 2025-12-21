《不熙娣》驚爆遭冒名詐騙！官方急發聲明示警 粉絲受害案例曝光

《小姐不熙娣》遭冒名詐騙。翻攝小姐不熙娣臉書

節目《小姐不熙娣》官方社群平台於今（21日）發布緊急公告，透露近期「持續接獲多位網友私訊反映」，發現有不肖人士假冒節目名義，在網路上私下招募觀眾參與錄影，疑似進行詐騙行為。由於詐騙內容包裝得相當逼真，甚至以「名額有限」、「候補通知」等話術降低戒心，讓不少粉絲誤信，製作單位因此決定大動作出面澄清，避免更多人受害。

冒名招募觀眾層出不窮 官方緊急公告止血

官方在公告中嚴正說明節目實際運作方式，強調《小姐不熙娣》從未提供任何活動編號，也不會成立任何候補名單社群、LINE群組或私人聊天室，更不可能透過非官方帳號要求粉絲提供個人資料，製作單位呼籲，凡是要求填寫個資、加入群組、索取序號的招募訊息，皆非節目官方行為，請民眾務必提高警覺、切勿輕信。

節目發出公告。翻攝小姐不熙娣臉書

受騙對話截圖曝光 詐騙話術高度仿真

為了讓粉絲更清楚詐騙手法，官方IG也同步公開多張對話截圖指出：「這些截圖皆為不同網友提供的實際受騙案例。」從內容可見，詐騙者常冒用節目名稱與工作人員身分，假裝專業邀約，讓人難以分辨真偽，對此，製作單位也宣布即日起統一規範，未來所有與錄影相關的招募、邀請與聯繫，將僅由官方帳號進行發文或私訊通知，不再透過任何第三方管道。

受害案例曝光。小姐不熙娣臉書

錄影聯繫只認官方帳號 呼籲粉絲協助轉發防詐

最後，官方再次呼籲粉絲收到任何與錄影相關的訊息時，務必先確認是否來自官方帳號，切勿隨意提供個人資料或加入不明社群，同時也希望大眾能協助轉發這則公告，提醒身邊親友與有意參與節目錄影的觀眾，共同防範詐騙行為，避免更多粉絲成為受害者。



