《不熙娣》驚爆遭冒名詐騙！官方急發聲明示警 粉絲受害案例曝光
節目《小姐不熙娣》官方社群平台於今（21日）發布緊急公告，透露近期「持續接獲多位網友私訊反映」，發現有不肖人士假冒節目名義，在網路上私下招募觀眾參與錄影，疑似進行詐騙行為。由於詐騙內容包裝得相當逼真，甚至以「名額有限」、「候補通知」等話術降低戒心，讓不少粉絲誤信，製作單位因此決定大動作出面澄清，避免更多人受害。
冒名招募觀眾層出不窮 官方緊急公告止血
官方在公告中嚴正說明節目實際運作方式，強調《小姐不熙娣》從未提供任何活動編號，也不會成立任何候補名單社群、LINE群組或私人聊天室，更不可能透過非官方帳號要求粉絲提供個人資料，製作單位呼籲，凡是要求填寫個資、加入群組、索取序號的招募訊息，皆非節目官方行為，請民眾務必提高警覺、切勿輕信。
受騙對話截圖曝光 詐騙話術高度仿真
為了讓粉絲更清楚詐騙手法，官方IG也同步公開多張對話截圖指出：「這些截圖皆為不同網友提供的實際受騙案例。」從內容可見，詐騙者常冒用節目名稱與工作人員身分，假裝專業邀約，讓人難以分辨真偽，對此，製作單位也宣布即日起統一規範，未來所有與錄影相關的招募、邀請與聯繫，將僅由官方帳號進行發文或私訊通知，不再透過任何第三方管道。
錄影聯繫只認官方帳號 呼籲粉絲協助轉發防詐
最後，官方再次呼籲粉絲收到任何與錄影相關的訊息時，務必先確認是否來自官方帳號，切勿隨意提供個人資料或加入不明社群，同時也希望大眾能協助轉發這則公告，提醒身邊親友與有意參與節目錄影的觀眾，共同防範詐騙行為，避免更多粉絲成為受害者。
更多鏡報報導
北捷砍人掀恐慌！網呼籲「101跨年煙火取消」 董座賈永婕給答案
楊繡惠怒轟北捷恐攻是「鄭捷翻版」 質疑兇嫌家屬冷漠：父母問題很大
許茹芸結婚11年突冒「新身分」 坦言：老公事前不知情
其他人也在看
張韶涵造型慘翻車！遭酸裁員裁到大動脈 他首回應怒喊：那些破營銷號
歌手張韶涵近來在中國展開「覓光」巡迴演唱會，卻因舞台造型掀起意外風波。她一向以多變、夢幻的演唱會造型著稱，過去常以宛如童話角色般的形象亮相，但這次巡演的新造型曝光後，卻被部分網友批評風格偏老氣，甚至嘲諷她「裁員裁到大動脈」，相關關鍵字一度登上微博熱搜。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 64
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案
泰國恐怖儀式剝下「師父的臉」祭拜！引爆連環命案EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 3
陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像
距離「2025 騰訊視頻星光大賞」開幕尚有數日，官方宣傳片卻意外引發網路討論。影片中女星陳都靈的口部影像在慢速播放下，被部分網友指出「牙齒消失」，相關揣測迅速在社群平台延燒，成為近期討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金宇彬、申敏兒公開浪漫婚紗照 大婚前暖捐3億做公益
【緯來新聞網】金宇彬、申敏兒相戀10年，於今（20日）晚間於首爾舉辦婚禮，晉升夫妻，儀式將以非公開形緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
75歲翁倩玉離婚日籍尪 罕見談6年情「不能說失敗了」
翁倩玉睽違47年再度重返台灣大銀幕，在新片《陽光女子合唱團》中不僅演戲、唱歌、跳舞，還開口說台語，展現全方位才藝。她最近接受《話時代人物》訪問，提及與日籍畫廊經紀人鈴木洋樹曾經的婚姻，「不能說失敗了。」Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 2
《不曾見過太陽》她身分終於公開！ 柯佳嬿坦言：面對真相還滿殘酷的
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》今（19）日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開江曉彤（李沐 飾）與李壬曜（曾敬驊 飾）的內心世界，也正式公開夏天晴（柯佳嬿 飾）的真正身分。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 41
立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因
立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 14
【韓國蓋洛普】2025韓劇年度TOP 10演員出爐：《苦盡柑來遇見你》IU & 朴寶劍壓倒性拿下TOP 2、《淚之女王》金智媛、《背著善宰跑》邊佑錫再上榜
蓋洛普(Gallup)以在世界各地所做的「民意調查」而聞名，可信度與信賴程度相當高，隨著2025即將結束，韓國蓋洛普公佈針對韓國民眾的民調查，此份榜單詢問的主題為：「你認為2025年度最突出活耀的電視劇演員是誰？」蓋洛普的調查對象為13歲以上男女，將近與2000名男女進行面對面調查所得出的結果，受訪者可以最多可以回答2名演員，一起看今年哪位韓國演員在觀眾心裡留下深刻印象，也有不少2024韓劇演員上榜，趕緊一起來看完整名單！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
《黑白大廚2》首播掀熱議！黑白廚師6人組全面回歸 「天才白湯匙」、「小猛獸黑湯匙」一戰成名
火爆全球的Netflix綜藝《黑白大廚2》終於首播了，儘管先上線前三集，也足夠把觀眾饞得欲仙欲死，因為這次節目組把食物拍得更好吃，連評審在吃東西時都沒有音樂陪襯，讓大家只專心「享受」每一道菜的美味，簡直像一種酷刑。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話