不熟操作？ 特斯拉高速追撞水泥車 1家4口墾丁慶生釀悲
屏東縣 / 綜合報導
屏東恆春鎮昨(6)日發生一起嚴重事故！一輛特斯拉不明原因高速追撞前方水泥預拌車，再波及停等紅燈的四貼機車，造成1死七傷，死者特斯拉駕駛的前妻家屬透露，駕駛第一次開電動車，推測可能是不熟悉操作肇事，死者前妻5號生日，一家四口從新北南下墾丁慶生，開了300多公里，是因為太過疲勞，還是不熟電動車操作，還要釐清。
水泥預拌車緩緩向前行駛，突然間，後方特斯拉高速撞上來，撞擊力道之大，傳出巨大聲響，電動車當場向前彈飛，揚起大量煙塵，驚悚畫面再看一次，特斯拉看似完全沒減速，猛力一撞，一路往前滑行再撞四貼機車，駕駛當場沒了呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。
車禍發生在6日下午四點多，屏東恆春恆公與草埔路口，肇事的李姓男子開租來的特斯拉，不明原因高速衝撞前方水泥預拌車，造成1死七傷，隔天家屬來到殯儀館協助相驗。
者父母VS.死者孩子說：「你要加油，要趕快好起來喔，你是男生，要勇敢喔。」死者父親和孫子視訊通話，一旁死者母親哽咽鼻酸，死者和前妻去年離婚，5日是前妻生日，兩人帶著雙胞胎小孩從新北到墾丁慶生，前妻家屬說，死者疑似第一次開特斯拉。
前妻弟弟說：「他(駕駛)有開過特斯拉嗎，沒有，他沒有開過電車類，在想是不是不熟電門，因此暴衝。」第一次開就從新北開到墾丁，300多公里的距離，由於油車和電動車操作方式不同，是否不熟操作釀禍也引發關注，其他電動車租賃業者韋家翔說：「一般油車你還要等它換檔，一檔二檔這樣慢慢上去，雖然自動換檔看起來是順的，可是這個幾乎是踩著就出去了。」
特斯拉除了有跟車功能，還能維持車道，肇事原因為何，仍有待調查，另外遭波及的四貼機車，其中車上一對夫妻遭撞，腿部都開放性骨折，目前住院救治，沒有生命危險，一趟生日之旅造成一死七傷，肇事原因勢必得好好釐清。
