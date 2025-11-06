不燒汽油、不插電 氫動力皮卡還能自己「造水」

記者鍾釗榛／綜合報導

豐田H2-Overlander概念車。（圖／翻攝Toyota網站）

豐田這次真的玩很大，旗下的Toyota Racing Development（TRD）團隊推出一輛讓人跌破眼鏡的H2-Overlander概念車。這不只是改裝版Tacoma，而是靠氫氣驅動、馬力高達547匹的四驅越野神獸，徹底改寫環保車不能熱血的刻板印象。

豐田H2-Overlander概念車馬力高達547匹。（圖／翻攝Toyota網站）

把Mirai的心臟移進皮卡

TRD團隊直接把來自豐田Mirai的第二代氫燃料電池塞進Tacoma的TNGA-F車架，三個氫氣罐共儲存約6公斤氫氣，再配上一組24.9kWh鋰電池，前後雙馬達一共輸出547匹馬力、四輪驅動、零廢氣排放！沒有任何污染物，性能與環保兼得。

廣告 廣告

豐田Mirai的第二代氫燃料電池塞進Tacoma的TNGA-F車架。（圖／翻攝Toyota網站）

前後雙馬達一共輸出547匹馬力、四輪驅動。（圖／翻攝Toyota網站）

廢氣變洗澡水超狂創意

這台車不只會跑，更懂露營人生。TRD還研發出專利的廢氣水回收系統，能把燃料電池產生的水過濾後再利用，提供洗手、洗澡甚至洗衣的水源，讓你在荒郊野外也能「氫」鬆生活。雖然官方不建議飲用，但這創意真的讓人拍手叫好。

TRD還研發出專利的廢氣水回收系統，能把燃料電池產生的水過濾後再利用。（圖／翻攝Toyota網站）

露營從此不用怕斷電

H2-Overlander不只自給自足，還能輸出高達15千瓦的電力，可為兩輛電動車充電或替露營設備供電，真正實現離網生活。外觀上更配備回收碳纖維打造的可掀式露營艙、重型保險桿、絞盤、備胎與屋頂帳篷，滿滿都是冒險靈魂。

配備回收碳纖維打造的可掀式露營艙。（圖／翻攝Toyota網站）

「未來越野」的新想像

這輛氫燃料Tacoma不只是技術展示，更是豐田對越野與永續共存的實驗。當氫能燃料電池能在沙漠裡開、能在山路上衝、還能在營地洗澡時，或許未來的探險旅程，真的不需要一滴汽油也能熱血開啟。

豐田H2-Overlander概念車。（圖／翻攝Toyota網站）

更多三立新聞網報導

普發現金1萬元開放登記 NISSAN幫你把1萬變6萬！

【怎能不愛車】Toyota工程師瘋了！拿皮卡王的心臟玩異種植入

【怎能不愛車】駕駛這輛休旅車 如同開著一輛頂級超跑

【怎能不愛車】雙輪驅動＋固態電池！本田電能機車把想像具現化

