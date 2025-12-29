不爭不辯到AI之愛《讀者》一月號談人生與科技溫度反思力

記者王正平/高雄報導

《讀者》雜誌1月號新聞焦點：「不爭不辯」，孔子極端討厭陽貨，不願去陽貨那邊做官，但陽貨始終對孔子糾纏，即便是孔子這樣超凡脫俗之人，一生之中也免不了和一些難纏的人糾葛難解，何況一般的世人。但本文告訴讀者，如何像孔子那樣， 把生命歷程中碰到的形形色色的人，包括小人，都看作是對自己的磨煉。戰勝小人的祕訣：不是要 鬥得過小人，而是要高得過小人。

「我們為何越來越懷念人工櫃檯」，隨著科技的發達，無人值守的超市靠著掃碼幫助顧客購買與結帳。大大方便任何時段的消費者，但2025年9月，亞馬遜關閉倫敦全部19家無人超市。原因是這些無人超市自2021年設立後，並未獲得人們的歡迎，反而增加消費者的疏離感，讓每個人都覺得自己像一個小偷。

《讀者》雜誌1月號出版了。 （《讀者》雜誌提供）

「AI的遺言」，文章述說一個小女孩與AI的故事，愛能超越物理形態而存在。AI沒有死，最後被修好了，它帶著全部的記憶與小女孩重逢。AI本身沒有愛，但當設計者將自己的愛傾注其中，使用者帶著愛與它交流，AI就有了愛。「AI」既是人工智慧英文的縮寫，也是漢字「愛」的拼音。

