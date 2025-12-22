不爭了！陳以信退出國民黨台南市長初選 傳綠營民調黃金交叉

陳以信宣布退出藍營台南市長初選。（鏡報姜永年）

國民黨內先前早已有共識安排不分區立委謝龍介再戰2026台南市長選舉，然而前國民黨立委陳以信今年10月突然宣布投入黨內初選，要爭取提名參選台南市長，並在台南市內投入大量資源宣傳。未料陳以信今（22日）突在國民黨中央黨部召開記者會，宣布退選。

陳以信為何退出藍營初選？ 下一步怎麼走？

陳以信今下午在黨中央召開記者會，宣布退出國民黨台南市長初選。他發出3點聲明表示，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，「我願意接受民調結果。」

其次他表示，國民黨主席鄭麗文已經接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，他也會在未來1年選舉過程中不計任何角色、協助謝龍介贏得勝選。

陳以信強調，他在參選過程秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，他也證明自己確實做到。對於自己提出40項政見，願意提供謝龍介考慮採納，並預告將在下個月成立「台南市政監督智庫」，繼續監督台南市政建設，他個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信宣布退出藍營台南市長初選，在黨中央和副主席李乾龍擁抱。（鏡報姜永年）

雖然無法代表國民黨參選，但陳以信呼籲支持他的市民朋友可以完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，喊話要讓台南政黨輪替，才能翻轉台南、改變台南。

綠營誰來選？傳最新民調黃金交叉

台南長年是民進黨的票倉之一，綠營在此的黨內初選也打得相當激烈，有意參選2026年台南市長的綠委陳亭妃、林俊憲民調呈現拉鋸戰，先前多家民調公司指出陳亭妃領先，不過在陳爆出爭議、傳出藍軍介入暗中相挺，以及老縣長陳唐山、現任市長黃偉哲表態支持林俊憲後，最近有網路媒體民調顯示，林俊憲的支持度已出現黃金交叉，《壹蘋新聞網》調查指出支持陳亭妃的為44.7%、支持林俊憲為52.7%。

陳亭妃、林俊憲在民進黨台南市長初選打得火熱。

對此林俊憲表示，他提出的政見是彙集許多民意後提出的，因此獲得不分立場民眾的支持。距離民進黨台南市長初選電話民調明年1月12日只剩不到一個月，林俊憲表示會更積極闡述理念，爭取更多市民認同。

對於陳以信退出藍營初選一事，《自由時報》報導，陳亭妃表示，她從過去到現在，她的對手就是國民黨、就是謝龍介，沒有其他人。

