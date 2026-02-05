不爽乘客沒幫收高鐵桌板！網紅泰辣公審「中年巨嬰」 粉絲超失望

網紅泰辣因高鐵桌板一事公開怒嗆乘客，遭到炎上。圖／翻攝自Threads、IG@ty_ty_so_hot

「活著跟死了沒兩樣，長了眼耳口手都不會用，要不要捐出去算了？」YouTuber泰辣Tyla日前搭乘高鐵時，因雙手拿取物品，無法將座位桌板收起，示意入座男乘客協助，卻因對方反應感到氣憤，隨即於社群公開怒嗆，點名男子如「中年巨嬰」，更形容如一塊石頭、身上有異味，遭到網友炎上。

泰辣日前搭乘高鐵時，因桌板一事爆發衝突，他認為當時列車已經停靠車站，因座位於走道側，當下雙手拿滿物品，示意讓對方自行抬起桌板通過入座，不過對方僅看了一下桌板，並未行為，指控對方態度讓他感受極差。

事後泰辣並於社群抱怨「是沒有手還是沒有長眼睛？」形容該名男乘客如「中年巨嬰」，認為生活於互助共生的社會，彼此應相互協助，而通常內側座位乘客進出，自己會主動站起身、拿掉桌上的東西並收起桌板，不過當需要對方的幫助時，卻獲得冷漠態度，「所以我也放棄良好的態度」。

泰辣以AI生成形容該名乘客如中年巨嬰、石頭，身上還有異味，更在社群錄製影片謾罵。圖／翻攝自Threads

不過泰辣怒批男乘客「活著跟死了沒兩樣，長了眼耳口手都不會用要不要捐出去算了？留在他身上也是浪費」、「身上有異味」，更直言「想趁他通過拿咖啡潑他」，言語遭到網友謾罵「超級大頭症到不行」，認為「座位上桌板本身並非設定放下的」、「自己手不夠用就應該先收好，這才是真正的巨嬰！」

網友認為，即使氣憤也不應特意用AI生成外貌、攻擊、公審對方，紛紛表示「沒想到您也是會外貌羞辱旁人，再怎麼氣憤好歹也思索一下自己身份」、「一方面要求社會良善，另一方面自己又張牙舞爪」、「附上自己觀點PO在限時動態，是要製造多少仇恨？」、「書中的你跟現在的你根本是兩個人」感到失望。

見網路引發討論，泰辣再度發布貼文，坦承自身做法和言論都有不妥之處，「要求他人協助不成卻反過來指責對方」未能好好表達與溝通，針對完全站在主觀角度看事情，並做出不恰當的發言還「沾沾自喜發限動」，為大眾感受不佳致歉。



