不爽乘客沒幫收高鐵桌板！YTR嗆「中年巨嬰」遭炎上 本人道歉了

網紅泰辣（Tyla）日前搭乘高鐵時，因桌板問題與鄰座男子爆發口角，原本將過程分享到網路想抒發情緒，卻反遭大批網友撻伐。當時他手上拿著物品，無法將桌板收起讓對方通行，僅以眼神示意協助，對方未理會，他一時情緒失控怒罵「沒手還是沒眼睛」，甚至對外貌加以評論，引發輿論批評，認為阻擋他人通行在先，卻反過來責怪對方，行為宛如「巨嬰」。

高鐵桌板衝突過程

泰辣在限時動態說明，事發當時他坐在走道側，桌上擺放餐點與咖啡，鄰座乘客欲入座靠窗位置時，他雙手拿著食物與飲料無法收起桌板，便以眼神示意對方幫忙。不料對方僅站在原地看著，他因此動怒開罵，「看不出來我兩隻手都拿東西沒辦法扶桌子嗎？是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」之後他還以 AI 生成圖片模擬對方外貌，並在貼文中抱怨對方「讓人反感」。多數人認為桌板本就應由使用者自行收起，他不應要求他人協助，更不該情緒化攻擊。

社群輿論反彈延燒

貼文曝光後迅速引發負評，不少網友指出，讓他人協助並非義務，對他火氣之大感到不解，反批他態度失當「桌板是你自己的，怎麼不自己收？。事件延燒之際，泰辣隔日在 Threads 連發兩篇文章公開致歉。

泰辣首度道歉說明心境

他表示，已閱讀各界不同看法，也承認桌板由自己放下，理應自行收起，平時多半也會如此處理。當天列車停站時，他正用餐並同時拿著食物、飲料與手機站到走道，向對方請求幫忙收桌板未果，因感受不佳而出言不遜。他解釋，原本認為社會互助是基本互動，如替雙手拿滿物品的人按電梯等舉手之勞，但理解外界認為自己言語與處理方式不恰當，對未妥善溝通深感抱歉，並表示未來會更謹慎。





泰辣再發文認錯反省

隨後第二篇貼文中，他進一步坦言錯誤在於「要求他人幫忙不成，卻反過來指責對方」，並感謝網友指出盲點。他承認整起事件過度站在主觀立場發言，還將情緒公開分享，造成他人不適，為此再次致歉。

