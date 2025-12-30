不爽再遇仇家！桃園撞球館變「戰場」 少年揪團持球棒復仇全落網

桃園撞球館深夜變鬥毆現場4人2小時內全落網。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市桃園區中正路上一間撞球館，29日晚間原本是年輕人休閒娛樂的場所，卻因一場積怨未解的衝突，瞬間演變成暴力鬥毆現場，警方指出，涉案的林姓少年與被害少年皆為未成年且目前休學中，2人先前就因打架糾紛已被警方送辦，案件尚在處理階段，林姓少年疑似因心有不甘，情緒未能平復，最終選擇以更激烈的方式「討回公道」。

警方調查林姓少年得知先前與其發生衝突的對方再次現身撞球館後，隨即聯絡22歲的曾姓男子，並再找來另外2名友人，共4人一同前往尋仇，抵達撞球館後，林姓少年等人手持鋁製球棒，對被害少年展開攻擊，導致對方身體多處擦挫傷，場面一度相當混亂，嚇壞在場其他民眾，行兇後4人隨即四散逃離現場，企圖躲避警方追查。

桃園警分局武陵派出所在接獲報案後，立即啟動「快打部隊」趕赴現場，第一時間協助將受傷少年送醫治療，並同步調閱周邊監視器畫面，掌握涉案人員的行蹤與逃逸路線。警方憑藉即時應變與科技輔助，在短短2小時內，便成功將林姓少年、曾姓男子及其餘2名同夥全數查緝到案，展現警方打擊暴力犯罪的高效率。

此外，警方也在曾姓男子的車內查獲作案用的鋁製球棒等相關證物，成為案件的重要關鍵，全案訊後警方依傷害罪等罪嫌，將4人移送桃園地檢署偵辦。由於涉案者中包含未成年人，後續也將依少年事件處理法進行相關程序。

桃園警分局強調，對於任何形式的暴力行為一律採取「零容忍」態度，絕不容許私人恩怨演變為公然鬥毆，危害社會治安與民眾安全，警方也呼籲青少年，遇到衝突應透過理性溝通或尋求協助解決，切勿因一時衝動觸犯法律，為自己的人生留下難以抹去的污點。

