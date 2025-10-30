不爽分手衝女友家引爆瓦斯 高雄男公共危險罪起訴

高雄市鼓山區國慶日發生一起住宅火警，竟是一名男子不滿女友分手後收回住處鑰匙，憤而跑到對方家裡引爆瓦斯，他事後坦承犯案辯稱不知會這麼嚴重，近日遭檢方起訴。

高雄市鼓山區國慶日發生住宅火警竟是恐怖情人縱火。（圖／資料畫面）

高雄市鼓山區民利街一處公寓10日中午發生火警，5樓客廳起火燃燒冒出大量火煙，消防局迅速撲滅火勢並從屋內救出一名林姓男子（47歲）送醫治療，事後警方與火調人員調查發現，火場起火點臥室陽台有一個瓦斯桶相當不尋常，警方調查發現現場在林男同居女友離開後沒多久就發生火警，研判有縱火之嫌遂進行追查。

警方查出，林男與女友王女當天凌晨2時許談分手，過程中林男揚言輕生，王女嚇得報警將他強制送醫，並堅決分手收回租屋處鑰匙，未料林男中午出院後仍不甘心，又跑回王女住處將瓦斯桶搬到主臥室陽台，轉開開關讓瓦斯外洩後點菸引爆火勢，延燒屋內沙發、棉被等家具。

林男面對警訊時坦承因情緒激動引燃火勢，但辯稱只是想「嚇嚇對方」，沒想到瓦斯爆炸威力這麼大狀況超出他想像，因涉犯縱火訊後移送高雄地檢署，全案檢方近日偵結，檢察官認為林男故意引燃瓦斯造成火災，危害公共安全不顧周邊住戶生命財產，依公共危險罪將他起訴。

檢方認為，林男明知瓦斯易燃，仍故意打開閥門並點燃香煙，引發火災，行為足以危及公共安全及周邊住戶生命財產，依法難以寬貸，依公共危險罪將他起訴。

