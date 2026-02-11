不爽前夫想爭探視權…毒婦咖喱下藥「迷昏後狂捅再分屍」！大卸30塊「裝垃圾袋丟海」

高宥貞因殺夫分屍被判無期徒刑。圖／翻攝自X

韓國濟州島2019年5月曾發生一起震驚全國的謀殺分屍案，當年37歲的高宥貞（Koh Yu-jeong）因不滿姜姓前夫爭取孩子的探視權，竟在咖喱裡加了安眠藥，迷昏姜男後將其殺害，還把屍體大卸30塊，分別丟在海上與垃圾回收場。雖然最終找不回姜男的完整遺體，但案經韓國最高法院審理後，仍於2020年2月20日判處高宥貞無期徒刑，而其監獄生活近日也被曝光。

計畫殺人到肢解屍體…她不滿前夫「要求探視孩子」痛下毒手！

根據朝鮮日報等韓媒報導，高宥貞和姜男的相識要回顧到2013年，2人交往5年後在這年結婚並育有一子，但有一次高宥貞因堅持購物而錯過航班，導致雙方發生激烈爭執，此後美滿婚姻不再，姜男也在2017年提起離婚訴訟。法院審理此案後，雖然判准2人離婚，但將孩子撫養權判給高宥貞，而姜男每月則需支付約400萬韓元（約8.6萬元新台幣）扶養費。

不過高宥貞此後卻不想讓孩子與姜男見面，除了會將來到家門前的姜男趕走，還拒絕對方來電，即使高宥貞後來與洪姓男子再婚、搬到清州，並把兒子留在父母老家讓兩老照顧，仍堅持不讓姜男父子碰面，氣得姜男決定提起訴訟。法院審理後，最終判准姜男每月可以探視孩子2次，而姜男也與高宥貞約好在2019年3月25日碰面，沒想到竟是一次死亡鴻門宴。

高宥貞這晚先是將安眠藥加入姜男的晚餐咖喱中，再把兒子送到另一房間玩遊戲，趁著姜男昏迷不醒期間持刀多次對其狂刺致死。高宥貞隨後開始肢解屍體，並將屍塊裝入事先準備的兩個大袋，並在27日上午將提著兩大包「垃圾」丟在垃圾場，後續也把其他屍塊丟入大海。

由於已數日未能聯繫上哥哥，察覺異常的姜男弟弟最終報警求助。警方循線調查後，確認高宥貞是姜男最後一個聯繫見面的人，怎料高宥貞竟在警訊時卻稱見面當晚姜男試圖對其性侵，她嚇得奮力反抗並逃出民宿，此後未再回去，還向警方提供與姜男的簡訊對話，只見高宥貞先是寫道：「我會檢舉你的性侵，你是個怪物，你根本沒有變！」姜男則回道：「對不起，我很震驚，你的再婚讓我很震驚，真的對不起。」

警方事後調閱民宿周遭監視器畫面，結果發現姜男進入民宿後就未再離開，反倒是高宥貞拿著兩大包垃圾出門。警方為此在民宿內進行魯米諾試驗，最終在浴室地板、客廳、廚房和臥室地板上發現大量血跡，認定高宥貞為謀殺姜男的嫌疑人，並於6月1日將其逮捕歸案。

警方繼續追查後發現，高宥貞早在法院判准姜男得以探視孩子後就萌生殺害前夫的想法，她先是在5月9日開始搜尋鎮靜劑、尼古丁致死劑量、骨頭重量、焚化爐、鋸子等資訊，並在5月17日取得7天份的安眠藥處方，後來還準備了鋸子、刀具、橡膠手套等犯案工具。不僅如此，高宥貞還在殺害姜男後的5月28日再去超市購買更多的漂白水、膠帶及30個塑膠垃圾袋，將姜男屍塊裝進垃圾袋後，沿海一路丟棄。

無期徒刑定讞！遭霸凌監獄生活曝光

高宥貞在庭上雖然承認殺害前夫，但辯稱是因前夫企圖性侵她而一時失控。不過，濟州地方法院審理後，認定高宥貞早已事前購買鎮靜劑、刀具、搜尋血跡清理方法，顯見並非失控殺人，最終於2020年2月20日判其無期徒刑。案經上訴後由南韓最高法院審理，並於2020年11月5日駁回上訴，判處高宥貞無期徒刑定讞。

訪談節目《모-던인물史 미스터.리》（現代人物史 Mister.Lee）也在2025年7月首次公開高宥貞在忠州女子監獄的服刑生活。節目指出，忠州女子監獄是韓國唯一一個專門收容女犯人的監獄，再加上設施擁擠，收容率在2023年就已逾200%，囚犯間衝突頻繁。

曾在忠州女子監獄服刑的前囚犯A表示，在監獄裡的無期徒刑犯人也有「等級」，其中又以「教唆殺人、殺人」為最高等級，因此高宥貞在監獄中經常遭受排擠，吐口水、抓頭髮及潑土等手法都已是常事。A揭露，高宥貞因為害怕被欺負，甚至不太洗澡：「因為洗澡必須走出房間，但她害怕被欺負，所以不敢出去，如果不出房間，就只能用冷水洗澡，但冷水太冷，所以也沒辦法洗。」

