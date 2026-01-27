不爽割喉案加害者太囂張！男大生怒PO未成年個資 遭判刑3月、緩刑2年

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

2023年12月發生的新北市國中生割喉案引發社會關注，許多人對犯案男女的嗆聲、嘲諷行為不滿。一名吳姓男大生因此在社群平台張貼兩名加害者的個資，遭提告。新北地院近日審結，依個人資料保護法及兒少法判吳男有期徒刑3個月，緩刑2年，全案可上訴。

一名男大生因不滿國中生割喉案，而在社群平台張貼兩名加害者的個資，遭法院依個資法及兒少法判處有期徒刑3個月、緩刑2年。（示意圖／unsplash）

判決指出，吳男於2023年12月在社群平台「Dcard」張貼自己自網路蒐集到的割喉案加害者個資，其中包含其中一人的住家地址，並在文中寫下「好像做了什麼光宗耀祖的事？」、「最近想出去玩可以來這光顧」。相關個資隨後遭網友大量轉傳，導致兩人身分曝光，事後兩名少年向吳男提告。

法院認為，吳男與兩名少年加害者並不認識，即使對其行為感到不齒，也不應公開個資使其身分曝光，已嚴重侵害兩名少年的隱私權；且本案受害者為未成年人，行為已違反個資法及兒少法。不過，法院也審酌吳男當時僅18歲，因一時氣憤衝動、思慮不周而犯案，犯後坦承犯行，並已與兩名少年達成和解、賠償，因此判處有期徒刑3個月、緩刑2年，全案可上訴。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

