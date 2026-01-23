不爽加拿大總理批評？川普不再邀情卡尼參加和平理事會

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普曾邀請加拿大總理卡尼加入由他主導的和平理事會(Board of Peace)，但在加拿大總理批評他後，川普近日表示不再邀請他加入。

根據《衛報》報導，卡尼在瑞士達沃斯經濟論壇舉行之前，已在「原則上」(in principle)接受邀請。但他20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上稱，川普一些行為是對此前由美國主導的世界秩序的「破壞」。

川普抵達達沃斯後向卡尼警告，加拿大是靠美國生存，希望卡尼下次發表聲明前能記住這一點。

川普近日還在社群媒體上發文表示「尊敬的卡尼總理，請允許我在此通知你，和平理事會撤回對貴方的邀請，即讓加拿大加入這個有史以來最負盛名的理事會。」

值得注意的是，卡尼22日回應川普稱加拿大靠美國生存的言論。他說「加拿大不是靠美國生存。加拿大繁榮昌盛是因為是加拿大人。」

