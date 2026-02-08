不爽台中陳情未果 老翁赴北捷燒稻草縱火

▲今日驚傳北捷兩處遭縱火，警方逮捕下午逮捕曾姓嫌犯，據悉因台中重劃土地問題陳情未果，憤而北上縱火。（圖／記者林子翔攝）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運今（8）日驚傳大安森林公園站與善導寺站遭縱火，事後警方循線逮捕曾姓嫌犯，下午由中正一分長分局長陳瑞基說明，初步了解嫌犯犯案動機是為了台中某重劃區變更事宜，多次陳情未果，所以這一次選擇到台北犯案，希望要吸引各界的目光。 經查嫌犯僅一人，所攜帶的縱火物品為打火機與稻草，與警方現場發現遺留證物吻合，至於為何選擇捷運站犯案，是因過去曾在台北生活比較熟悉。

對於北捷遭縱火案，陳瑞基表示，今天早上11時55分，台北110情資中心接獲通報，在大安森林公園捷運站南側遭到縱火，嫌犯縱火後，在12時7分搭車前往台北車站逃逸，在12時21分抵達台北車站。

陳瑞基指出，在案發當下，大安分局已經通報台北市各分局加強嫌犯攔截圍捕，並做相關特徵以及監視影像的追查，在下午2時10分，情資中心再次通報在善導寺捷運站南側也遭到縱火。中正第一分局的仁愛路派出所，在仁愛路與林森南路的路口，發現縱火曾姓嫌犯，以現行犯逮捕。

陳瑞基說明，警方目前初步釐清，曾姓嫌犯是在今天早上8點59分從台中搭乘火車來到台北車站。11時46分搭乘捷運前往大安森林公園一號出口的南側縱火。隨即搭乘公車到台北車站，在這個過程中變裝，更替帽子以及外套，刻意的規避警方偵查。

陳瑞基提到，嫌犯到台北車站周遭之後，即開始步行，從漢口街、開封街，主要的目的就是規避警方能夠第一時間掌握他的行蹤，隨即他再從西門站搭乘捷運前往善導寺做第二次的縱火。

陳瑞基說，初步了解整個犯案動機是為了台中某重劃區變更事宜，多次陳情沒有達到回應，所以這一次選擇離開台中到台北犯案，主要是要吸引各界注意。

媒體追問身上是否有其他爆裂物，是否有共犯？陳瑞基表示，初步調查嫌犯僅一人，沒有其他共犯，今天所攜帶的縱火物品為打火機跟稻草，與警方現場調查所發現遺留證物是吻合的，現場沒有發現有汽油或其他爆裂物的痕跡。

至於為何挑選這兩處縱火，陳瑞基表示，嫌犯認為台北能受到更多關注，所以選擇到台北犯案，過去曾經台北生活，所以對於台北這些地方比較熟悉。

