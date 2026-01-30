不爽員工討薪水…台中恐怖老闆「火燒肛門」將他虐死！一審判決出爐

社會中心／綜合報導

台中市去年11月發生一起引發社會高度關注的凌虐致死案件。檢方指控，經營博弈事業的彭姓男子，夥同邱姓男子，對25歲饒姓員工施以長時間暴力對待，導致饒男死亡。台中地方法院今（30日）作出一審判決，認定彭男與邱男在限制被害人行動後，持續施暴，行為已構成凌虐致死罪，分別判處彭男有期徒刑12年、邱男11年；全案仍可上訴。





長時間暴力對待 送醫仍不治

案件發生在2024年11月23日晚間。25歲饒姓男子任職於博弈公司，當晚約10時向女友王女表示，需前往公司招待所向負責人彭男領取薪資，並請對方開車載送。未料，饒男進入招待所後，便遭彭男、邱男以及在場多名人員控制行動，隨後被強迫服用第三級毒品。依台中地檢署調查內容，饒男在招待所內遭到限制自由，期間被脫去褲子並上銬手腳，接著遭甩棍毆打身體多處，彭男等人更以打火機燒灼其頭髮、耳朵與肛門，並用膠帶綑纏手臂與腹部，持剪刀刺傷四肢，同時逼迫其吸食安非他命及咖啡包，甚至重擊左手手指，整個過程手段極為殘酷。饒男在長達兩個多小時的暴力對待後，身體狀況急遽惡化，最終陷入休克狀態，才被送往醫院急救，惟到院前已無生命跡象。

一審宣判 主嫌判12年、共犯11年

檢方於去年3月偵查終結，認定彭男、邱男涉犯凌虐而私行拘禁致死，以及違反毒品危害防制條例等罪嫌，依法提起公訴。審理期間，彭男坦承有餵食毒品、非法拘禁及傷害行為，但否認具有凌虐致死的犯意；邱男則僅承認餵食毒品與私行拘禁，否認涉入致命暴力。

庭審中，彭男辯稱饒男過去曾涉及性侵案件，相關後續處理由其協助處理，並表示案發當天饒男再度上門借錢，且出現顫抖、言語不清等狀況，懷疑其再度吸毒，才會出手「教訓」。不過，法院未採信其說法，認定行為已逾合理界線。台中地方法院今（30日）作出一審判決，依凌虐致死罪判處彭男有期徒刑12年、邱男11年，全案仍可上訴。

