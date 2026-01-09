不爽女友分手！陸男砍死她哥傳「屍體照」示威 法院重判死刑

大陸山西省運城市一名25歲男子，不滿前女友拒絕復，竟持刀闖入對方家中，追砍前女友的哥哥洩憤，他用一把約30公分長刀連捅對方4刀，致其當場死亡，法院7日一審判處其死刑。

監視器拍下張男追砍前女友哥哥的畫面。（圖／翻攝《網易》）

《瀟湘晨報》報導，根據法院判決書指出，行兇的張男與被害人妹妹，原為男女朋友關係，交往期間，張男染上賭博惡習，兩人因此分手。分手後，張男多次威脅、恐嚇前女友復合，甚至揚言「要殺她全家」。

去年3月8日，張男攜帶3把刀潛入前女友家中，9日凌晨3時左右，女子的哥哥返家時，赫然發現張男潛伏在屋內，張男辯稱，「他看我的眼神不對，我以為他要打我。」

隨後，張男持刀追砍被害人至距家門約10公尺處，被害人摔倒後，張男隨即拿出一把長約30公分長刀子，連續捅刺4刀，致對方當場死亡。張男表示，「我就是針對她的家人，我把對她的恨，都發洩在她哥哥身上了。」

恐怖的是，行兇後，張男進屋尋找前女友未果，於是拍下她哥哥倒臥血泊中的照片，傳給前女友挑釁說，「好好看看妳哥吧，我恨妳。」之後他自行打電話報警。

法院認定，張男長期對前女友及其家人實施威脅、恐嚇，蓄意報復，主觀惡性極深，作案手段殘忍，屬於情節特別惡劣、後果特別嚴重，社會危害性極大，即使自首也不予從輕，判處死刑並剝奪政治權利終身。

