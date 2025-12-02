不爽女友被性騷！男「西瓜刀奪命」砍死河智媛老闆 傷害致死罪起訴

今年8月4日晚間，一起震驚社會的砍殺案件在台中豐原區發生。41歲黃姓男子與53歲康姓男子駕車從北部南下台中，一路尾隨跟蹤Mugen無限夢想公司負責人詹智能。當晚詹智能駕駛保時捷停靠在豐原區一間便利商店前時，黃男隨即持預先準備的西瓜刀衝向詹男。

根據檢警調查，黃男見詹智能轉身欲逃離現場，立即追上並朝其左手及腿部多次砍殺。詹智能膕窩部位遭砍傷，傷及動脈導致大量出血。超商店員見狀立即報警並試圖制止，黃男這才停手逃離現場。同行的康男則被丟包在現場，只能徒步自行離去。

詹智能因膕窩動脈受創，造成出血性休克，送醫搶救後仍宣告不治。案發後，黃男自知難逃法網，帶著沾滿血跡的西瓜刀前往台中市第二警分局永興派出所投案。豐原警分局隨即將黃嫌帶回偵訊。

黃男向警方供稱，此次犯案動機為其女友遭詹智能性騷擾，因而心生不滿決定報復。然而這項說法仍有待司法單位進一步查證。值得注意的是，黃男過去曾有前科紀錄，曾因持瓦斯槍射擊台北萬華鑽石大樓而遭判刑。

檢方在完成相關調查後，認定黃男涉嫌重大，當時便依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。經過數月偵查，檢方近日正式偵結此案，依傷害致死罪將黃男起訴。由於案件性質重大，預計將由國民法官參與審理，共同決定被告刑責。

