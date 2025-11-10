不爽女友被約！惡男撂人火燒X毛、虐打奪命 北檢起訴6人

26歲李姓男子因不滿女友遭到騷擾，竟撂人打死19歲的鄭姓男子。（圖／翻攝當事人臉書）

台北市萬華區某檳榔攤於今年7月9日發生命案，整起事件的主嫌為26歲的李啟明，疑似因為不滿女友被騷擾，故找來友人及多名未成年少年將鄭姓男子擄走後虐打致死。台北地檢署今（11月10日）偵結此案，以傷害致死、私行拘禁致死等罪嫌起訴李啟明、許綉妤、朱家賢、湯雅淇、簡永豐、曾郁寒6人。

此案主嫌李啟明自稱竹聯幫弘仁會成員，因為不滿鄭男透過Instagram通話邀請其女友許綉妤外出遊玩，於是要求許綉妤佯裝分手，並以此為由邀請鄭男於7月7日來三重某旅館陪伴。李啟明則於7月6日邀集友人朱家賢、湯雅淇及數名未成年少年到場聽其指揮，並由朱家賢事先備好鋁製球棒、開山刀、電擊棒供在場人使用。

廣告 廣告

鄭男收到許綉妤的邀約後，於7月7日上午11時許抵達三重某旅館，沒想到卻遭到李啟明等人鎖在房裡，並被眾人上前虐打及質問，李啟明一行人甚至透過打火機燃燒鄭男陰部以及胸部之毛髮。事後，鄭男不堪受虐，和李啟明談定以2萬8000元了結此事，事後李啟明及朱家賢也聯繫鄭男家屬，謊稱其出車禍需賠2萬8000元，但遭對方質疑而未遂。

7月7日晚間7時許，李啟明因擔憂虐打聲響引人注意，故計畫將鄭男轉移位於台北市萬華區艋舺大道上的據點，繼續虐打鄭男並索取財物。談定後，眾人將鄭男載往萬華據點，其餘人士則分別以騎車、搭乘計程車方式前往會合，並於晚間9時許抵達。

事後，眾人繼續對鄭男以鋁製球棒對其虐打，並以鄭男曾傳送訊息心電心為由，要求鄭男模仿歌曲心電心舞步，更要求其脫去衣物，並透過手機對其狼狽模樣進行錄影。事後，即使鄭男已經狀況不佳，眾人仍持續虐打，甚至用刀將其身體劃開，最終鄭男不堪虐打，於7月9日因橫紋肌溶解症等身亡。

此案因汐止分局偵查隊偵辦另起毒品案件時，於當日下午2時許持搜索票進入搜索時，才驚見鄭男陳屍於此且當時在旁負責看管的少年甚至還未發現鄭男已經斷氣。台北地檢署今日偵結此案，以傷害致死、私行拘禁致死等罪嫌起訴李啟明、許綉妤、朱家賢、湯雅淇、簡永豐、曾郁寒，其餘參與此案的數名未成年少年，則由少年法庭審理。

廣告 廣告

汐止分局偵查隊偵辦另起毒品案件時，於當日下午2時許持搜索票進入搜索時，才驚見鄭男陳屍於此。（圖／報系資料照）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不鏽鋼水壺被壓扁如「公共紙杯」！她實測裝水不漏 網友笑瘋：喝了變扁壺俠

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子

雞蛋驗出超標農藥！15萬顆已流向全台9縣市 2大連鎖賣場回應了