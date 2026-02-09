不爽女網友5萬元「交友費」太貴 男子留言辱罵代價出爐

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕男子阿泉(化名)於去年2月某日以手機登入社群軟體平台Threads後，見到吳姓女子於帳號張貼交友訊息，阿泉遂於下方留言欲與吳女交友，但吳女回應需5萬元「交友費」，阿泉不滿直接留言「要不要去給狗幹一幹」，遭吳女提告。苗栗地院法官近期審理後，認為阿泉留言明顯具針對性，語意上含有輕侮、歧視對方之意，依妨害名譽罪判處阿泉罰金5000元，得易服勞役，以1000元折算1日。

判決書指出，阿泉於去年2月間透過手機登入Threads，見吳女於帳號張貼交友訊息貼文後留言稱欲與吳女交友，吳女則回覆須支付5萬元交友費。阿泉心生不滿，之後在吳女貼文下方公開留言「要不要去給狗幹一幹」，吳女因而提告。

廣告 廣告

阿泉於偵訊時稱，因認為交友費要求不合理，才一時情緒失控留言，否認有妨害名譽犯意；但法官認為，阿泉用語具明顯針對性與羞辱性，非單純就事論事，一般人見之均會感到羞恥與厭惡，客觀上已足以貶損對方人格與名譽，不採信阿泉說法。

【看原文連結】

更多自由時報報導

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

北投溫泉湯屋傳猝死意外 男女泡湯雙亡 警方介入調查

國中生車手私吞96萬！怕全家被殺衝警局報案 結局大快人心

遊客擅闖北港溪峽谷遭落石擊中頭部 送醫救治

