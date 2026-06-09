不爽妹妹被攻擊 蘇巧慧：對手真的很不可取

民眾黨立院黨團今（9）日召開記者會，再踢爆民進黨新北市長參選人蘇巧慧護航胞妹蘇巧純的另間公司「akaSwap」大拿政府補助近600萬元；蘇辦反斥這是「烏龍指控」。蘇巧慧下午也親自受訪強調，妹妹的公司並非記者會提到的「威如科技」關係企業；很遺憾國民黨對手李四川只要一發生重大爭議，相關陣營就會召開記者會攻擊她的家人，「我認為這真的很不可取」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧競辦提供）

蘇巧慧下午親上火線說明，妹妹的公司並不是威如科技的關係企業，「並不是請他們幫忙架網站，就會變成他的子公司」。她並強調，選舉至今她個人跟總部團隊從未攻擊過對手，反倒是對手陣營總在李四川有爭議時，就出來攻擊她的家人。她會持續推出政見願景，用正面的方式讓大家知道「蘇巧慧準備好了，新北隊準備好了」。

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有關民進黨基隆市議員張之豪嘲諷國民黨參選人李四川「三重」的台語講「Sam-tiông」，似是對新北不熟，反遭李四川回嗆台語是他講了60幾年的母語。蘇巧慧則打圓場表示：「我想三重埔（Sann-tîng-poo）聽起來很親切，但三重是現在的行政區，所以三重（Sam-tiông）我們也是會用。語言就是會隨著時間進化，我們都尊重大家的討論」。

至於川伯今日提出動保六大政見，有何看法？蘇巧慧則強調自己上月17日，就已經率先提出過寵物政見，三大方向包括：擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療照護量能，以及擴大寵物的長照實施，也得到很多回饋與肯定。「我們希望像這樣正面推出政見的方式，就是未來新北市民希望看到的方式。」

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