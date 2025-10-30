不爽媽媽叫他回家！9歲男童狠持菜刀弒母 臨死前「1舉動」讓目擊者鼻酸

國際中心／綜合報導

人倫慘劇！今年9月間，巴西聖保羅發生一起恐怖命案，一名年僅9歲的男童街頭玩耍，因不滿媽媽叫他回家，竟持菜刀刺死37歲的母親Caline Arruda dos Santos，母親驚愕之下，仍不願責怪孩子，反而臨死前要求孩子「給她一個擁抱」，消息一出震驚當地居民。

巴西9歲男童持刀弒母，消息震驚當地居民。（示意圖／pixabay）

根據外媒《太陽報》報導，今年9月底，母親Caline Arruda dos Santos叫9歲兒子回家休息，在街頭玩耍的兒子因此感到不滿，起初開口拒絕母親，未料母親卻表示要其他親戚告狀，因此激怒兒子。

兒子返家後衝進廚房，持菜刀刺向母親腹部，母親大吃一驚，雖身受重傷，但頻死前仍要求兒子「過來給我最後一個擁抱」，鄰居見狀急忙報警處理，而母親送醫後仍不治。報導指出，根據巴西法律規定，12歲以下兒童無法被起訴，因此男童目前交由親戚照顧。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

