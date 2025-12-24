不爽客人不買竟拿蓮霧砸車！屏東枋山水果店老闆超多黑歷史

12月23日晚間7時37分，吳姓男子一家出遊行經屏東枋山一間主打黑珍珠蓮霧的水果行，停車詢問價格後得知一斤160元，並表明購買2斤即可。然而，蘇姓店家老闆卻直接裝了一大袋，表示售價400元。

吳男向老闆表示無法食用這麼多，再次強調只需要2斤，老闆第二次報價降至370元。吳男認為老闆不老實，決定不購買並準備離開。此時，63歲的蘇姓業者情緒失控，拿起蓮霧砸向吳男車輛，導致車身沾附果渣及果汁，同時口出惡言。

吳男車上還載有嬰兒，考量安全立即報警處理。枋寮警分局獲報後，轄區員警隨即趕赴現場維持秩序。警方調查發現，雙方因水果總重量及價格問題產生爭執。蘇姓業者在警方到場後，坦承失控行為並向吳男道歉。經確認車輛未有實質損壞，雙方在警方協調下已自行和解。

事後吳男將此事發布在《爆料公社》，提醒其他消費者注意。文章引發網友廣泛討論，許多人留言表示「水果是要怎麼剛好秤到整數」、「應該是專砍過路客的店」、「老闆EQ是真的差」。

根據Google評論顯示，該水果行評價僅2.6顆星。過往評論中，多數消費者反映老闆態度惡劣、脾氣暴躁、以次充好等問題。其中一則評論具體指出，該店蓮霧禮盒表層完好，底層卻有發黴、裂果、蟲蛀等嚴重品質問題，甚至有蟲在果實內蠕動。

枋寮警分局呼籲，民眾在消費過程中如遇糾紛，應以理性和平態度處理，必要時可尋求各地消保官及消費者服務中心協助，避免情緒失控造成更大衝突。此次事件也提醒商家應誠信經營，以免影響商譽及觸法。

