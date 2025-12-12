不爽家產分不均！63歲翁討錢遭拒「縱火洩憤」 連燒5戶釀8傷遭起訴

記者林盈君／台北報導

今年8月間，63歲陳姓男子因不滿家產分不均，多次向家人討要財物被拒，竟開車前往新北市新店老家，車上放著瓦斯罐、鋼珠、汽油等，於老家巷弄內點燃汽車縱火，火勢迅速延燒、波及老宅及鄰近住戶共5戶，造成8人被濃煙嗆傷送醫，所幸經送醫無生命危險，台北地檢署偵結，依公共危險、殺人未遂罪嫌起訴陳男。

陳男因不滿家產分不均，縱火釀8人嗆傷送醫，遭檢方依法起訴。（圖／資料照）

據了解，陳男於家中排行第二，其父母育有4名子女，其父親於2011年過世後，將家產分配給4名兒子及妻子。不過陳男認為自己分配的家產太少，且多次向弟弟及母親要錢被拒，因而累積不滿。今年8月25日凌晨，陳男車上載著瓦斯罐、鋼珠、汽油等，前往新店老家巷弄內縱火。

當時火勢延燒、發出爆炸聲響，共波及5戶造成8人送醫，燃燒面積約40平方公尺。檢警介入調查後，鎖定陳涉有重嫌將其逮捕到案，陳男坦承犯行，檢方偵結，依公共危險及殺人未遂罪嫌起訴。

