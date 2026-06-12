不爽就出去！高雄雞肉飯店爆拉扯 菜夾互丟、老闆持刀理論挨告

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法庭判決示意圖,法槌示意圖。本報繪製



高雄一家雞肉飯店2023年發生候餐糾紛，因謝姓男子一家不滿等待時間，與店家李姓女負責人口角升高，女方一句「前面還在等都沒點餐，如果不爽吃就出去」引爆衝突，現場更出現拍桌、互擲菜夾與推擠拉扯。過程中林姓老闆持菜刀從後台走出理論，引發未成年女兒驚嚇提告恐嚇。法院審理後認定無威嚇犯意，判決無罪。

高雄市鳳山區一家雞肉飯店2023年2月間爆發候餐糾紛，因排隊與等待時間引發顧客與店家激烈衝突，最終演變成街頭拉扯事件。

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判決指出，當天中午11時許，謝姓男子一家三口至該店用餐，因不滿等候過久，謝妻上前詢問出餐進度，與李姓女負責人發生口角。李女當場回嗆「前面還在等都沒點餐，如果你不爽吃就出去」，雙方情緒迅速升高。

謝男見狀隨即拍桌表達不滿，並準備離開，但過程中雙方爆發激烈爭執，甚至出現互擲菜夾情形，場面失控。

後方備餐的林姓老闆聽聞爭吵後，持菜刀自後台走出理論，引發現場緊張氣氛。謝男未成年女兒見狀情緒驚嚇，事後指控對方有持刀恐嚇全家之嫌。

衝突中，謝男上前將林男雙手架住，雙方發生推擠拉扯；李姓女負責人亦加入衝突，推打謝男女兒額頭，並拉扯搖晃其安全帽，使現場更加混亂。

林男則表示，當時仍在切雞肉，聽見爭執才持刀出來，並強調並無威嚇意圖。法院勘驗監視器畫面後發現，林男持刀走出後未接近謝家人，即遭制止，並隨即將菜刀放置一旁，未有追逼或威嚇行為。

法官認定，林男持刀係因備餐工作情境，且未有恐嚇犯意，判決無罪。至於雙方互控傷害、公然侮辱部分，因事後已和解並撤回告訴，依法不受理。

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