不爽屢遭檢舉交通違規 貨車駕駛尾隨檢舉魔人嗆「你不想活了嗎？」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
高雄一名小貨車駕駛阿生（化名）長期遭人檢舉交通違規，因此對檢舉魔人心生不滿，去年12月間，他開車在路上疑似見到檢舉魔人小歪（化名），竟一路尾隨、意圖攔車、還向對方嗆「你再拍啊，你不想活了嗎？」小歪於是報警，全案經高雄地院簡易庭審理後，判決阿生應賠償小歪12萬元。
小歪在判決中主張，阿生長期遭檢舉違規，所以對檢舉魔人心生不滿，去年12月間，阿生開車在路上遇到他，竟認為他就是檢舉違規的檢舉人，於是就在路口停等紅燈時，阿生便將小貨車開至他正前方，然後下車向他大聲嗆，「你再拍啊」、「你他媽的不想活了嗎？」
小歪表示，當時他覺得不對勁，立刻騎車離去，並且不斷變換路線，但阿生一路緊追在後，他曾嘗試向路人求救，阿生仍繼續跟在後面並長按喇叭，直到後來他才擺脫阿生追逐。小歪事後報警，並對阿生提告求償12萬元。
高雄地院簡易庭法官認為，小歪的主張與刑事一審的認定相同，阿生也沒有對此加以爭執，堪信小歪的主張為真實。而阿生的阻擋、尾隨行為確實對小歪的生命、身體造成威脅，考量到雙方的學經歷、收入等因素，最終判阿生應賠償小歪12萬元，而阿生經法院通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀陳述，全案仍可上訴。
照片來源：翻攝畫面
