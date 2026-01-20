不爽川普搶格陵蘭！「美國滾開」小紅帽丹麥暴紅 數千頂售罄

丹麥首都哥本哈根近日出現一波抗議浪潮，美國總統川普（Donald John Trump）再度公開表態有意將格陵蘭納入美國領土，激起丹麥及格陵蘭民眾強烈反彈。抗議者紛紛戴上紅色棒球帽，帽子上繡有「美國滾開」字樣，設計靈感來自川普著名的「讓美國再次偉大」口號，成為當地反對美國政策的鮮明象徵。

「美國滾開」小紅帽丹麥暴紅。（圖／美聯社）

據美國《ABC News》報導，歐洲多國政府公開聲援丹麥，強調捍衛北極地區的重要性，並警告美國的言論恐危及西方安全。哥本哈根市中心的抗議活動吸引大量民眾參與，不僅有丹麥居民，也有格陵蘭人現身支持。抗議現場，紅白相間的丹麥及格陵蘭旗幟飄揚，手工標語諷刺美國主張，部分標語寫著「不同意就是不同意」、「讓美國變聰明一點」等語句。

紅帽設計出自哥本哈根古著店店主托內森（Jesper Rabe Tonnesen），他表示，帽子去年原本銷量平平，直到川普政府近期加強奪取格陵蘭的言論，才引發搶購熱潮。托內森指出，當美國代表團前往格陵蘭後，他意識到情勢不再只是電視劇情，而是真實危機。他希望透過幽默方式團結丹麥人，表達對格陵蘭的支持。

數千頂小紅帽短時間內全數售罄。（圖／美聯社）

托內森最初設計的帽款還巧妙融合丹麥語「Nu det NUUK！」，以格陵蘭首都努克（Nuuk）取代原本的「夠了」意思，展現創意。隨著抗議升溫，他已加訂數千頂帽子，短時間內全數售罄。現場一名76歲丹麥居民赫曼森（Lars Hermansen）直言，參加抗議是為了力挺格陵蘭，也表達對川普的不滿。

抗議者波耶（Kristian Boye）則認為，格陵蘭正面臨被侵略的威脅，這種行為完全不可接受。活動在哥本哈根市政廳前舉行，雖然氣氛輕鬆，卻傳達嚴肅的訊息。歐盟執委會及多國政府也陸續表態，呼籲共同守護北極安全，抵制美國對格陵蘭的主權挑戰。

