不爽川普收購格陵蘭! 瑞典基金大拋80億美元美債 法增派200兵赴丹麥

有民眾戴上改版的紅色棒球帽，模仿川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，上面則寫著「讓美國滾開」（Make America Go Away）。 圖：翻攝自 X 高伐林

[Newtalk新聞] 近期美國總統川普欲取得格陵蘭，引發當地及丹麥民眾反彈。在格陵蘭與丹麥，在 X 上流傳照片指出，有民眾戴上改版的紅色棒球帽，模仿川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，上面則寫著「讓美國滾開」（Make America Go Away），象徵抗議川普的格陵蘭收購計畫。

據《Business Insider》報導，市場方面，加拿大一家銀行計畫撤回其銀、金資產，轉向中國銀行以保障主權資產安全。川普收購格陵蘭的動作也對資本市場造成衝擊，歐洲在美國國債市場的影響力受到關注。

加拿大一家銀行計畫從美國撤回其銀、金資產，轉向中國銀行以保障主權資產安全。。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

周二，美國國債遭拋售，殖利率升至四個多月以來的高點，美國美元指數亦下跌。德意志銀行全球貨幣研究主管 George Saravelos 指出，歐洲國家持有約 8 兆美元美債與股票，幾乎是全球其他地區的兩倍，凸顯美國對外部資金的高度依賴。據《阿思達克財經》報導，瑞典養老基金 Alecta 去年已分批出售約 77 億至 88 億美元美國國債，減持幅度約 70% 至 80%。

在軍事層面，據《TV2電視台》消息，丹麥陸軍總司令彼得·博伊森表示，格陵蘭島的軍事演習可能變得更加常態化，演習頻率與規模預計增加，且盟友將更多參與。周一，58 名丹麥作戰部隊士兵抵達格陵蘭坎格爾路斯瓦格，與先前部署的約 60 名先遣隊會合，負責演習準備工作。博伊森強調，此行為屬於北約與丹麥框架內的正常訓練，駁斥川普將其視為挑釁的說法。

丹麥陸軍總司令彼得·博伊森表示，格陵蘭島的軍事演習可能變得更加常態化，演習頻率與規模預計增加，且盟友將更多參與。 圖：翻攝自 X rainbow7852

另外，X 《NATO Air Command》指出，自加入北約以來，冰島將首次領導北約在冰島的空中警戒任務。2月，冰島空軍將向冰島部署「鷹獅」戰鬥機，從凱夫拉維克空軍基地起飛執行任務。該任務目的在支援冰島的和平時期空中監視，並協助維護北約領空安全。

據《ABC NEWS》報導，法國總統馬克宏也宣布，法國已派遣小規模部隊抵達格陵蘭，並將與丹麥及其他北約國家部隊一同參與軍事演習。X 帳號 Other Europe 也指出，法國將再增派 200 名軍人赴格陵蘭。此前，丹麥與格陵蘭代表曾明確表示，與美國在該領土收購問題上存在「根本分歧」。

面對川普藥併格陵蘭的威脅，2月，冰島空軍將向冰島部署「鷹獅」戰鬥機，從凱夫拉維克空軍基地起飛執行任務。 圖：翻攝自 X NATO Air Command