不爽幼兒園「沒全美語」害女兒輸在起跑點 家長索賠百萬被駁回

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台北市一名洪姓女子指控何嘉仁集團旗下幼兒園，未依招生廣告提供「全美語」課程，害女兒語言學習落後，只能另花錢聘請外籍家教補強。她因此要求幼兒園賠償166萬元。不過台北地院審理後認為，雙方合約中並未承諾全程由外師授課，也沒有不實廣告或詐欺情形，最終判洪女敗訴，可上訴。

台北市一名洪姓女子指控何嘉仁集團旗下幼兒園，未依招生廣告提供「全美語」課程，害女兒語言學習落後。（示意圖／Unsplash）

洪女表示，因看見園方宣稱提供全美語教學，才選擇替孩子報名，希望把握語言發展黃金期。然而入學後卻發現園方也安排台灣教師教授台語與中文，且外師未具教保資格，與她期待的全外師授課不符。她主張園方未履行承諾，要求退還學費與精神撫慰金共83萬元，再依《消保法》加倍計算，總計166萬元。

廣告 廣告

園方則回應，孩子就讀的三個學期中，均向家長提供作息表、課程影像，也舉辦多次家長座談會，洪女曾在聯絡簿肯定師資與環境，顯示她對課程內容並非不知情。園方強調，「全美」指的是課程中大量融入英語教學，但並未承諾全程由外籍教師授課；且若外師臨時請假，本就可能由中師代課，並非保證「全外師」。

台北地院最終認定，招生廣告並未明確表示外籍教師會全程授課，契約內容也無此約定，園方並無詐欺或廣告不實，判決洪女敗訴。

更多FTNN新聞網報導

求償依國賠！鯛魚排藥檢搞烏龍「懲處最高至副局長」 衛生局長： 該負責就負責

快訊／逢甲商圈驚傳墜樓！70歲男墜落卡在2樓露台 頭部重創當場身亡

發災難財！無良男「假冒善心捐贈家電」 專挑光復災民下手騙走7.4萬

