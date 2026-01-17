不爽從內勤被調到派出所 南市警認「侵害健康權」告分局長求償55萬

台南市一名內勤警員不滿被調到派出所外勤，稱舊疾復發侵害健康權，對分局長、組長求償55萬9910元，但台南地院認天冷也可能誘發，難認因果仍判敗訴。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕職務調整不能讓人人滿意，但有台南內勤警員不爽被調到派出所，以舊疾復發、健康權受侵害為由，對分局長與組長提告求償55萬多。台南地方法院認為，天冷也可能誘發疾病，很難認定與調職相關，判他敗訴。

判決指出，警員1991年起在台南舊縣區的偏郊分局任職，2015年執勤時突發腦中風等心血管疾病，後改到勤務指揮中心辦行政，2021年2月再調行政組。

在警界文化中，每個分局的勤務中心是好缺中的好缺，負責接派報案；而主要負責取締賭博、色情的行政組，在偏僻、單純的治安環境，工作負擔相對低，警員任職的偏郊分局派出所與舊市區比起來輕鬆許多，且部分罹癌的外勤官警也仍在外勤單位服務。

廣告 廣告

然而，警員仍主張負荷沉重，曾向局長信箱申訴，但偏郊分局因派出所警力不足，甚至一間派所的警力剛好能負荷24小時運作，2023年2月，分局把警員從內勤派到派出所，他隔天就檢附診斷證明申訴遭駁回，結果3月初就因暫時性腦缺血到柳營奇美醫院急診，請求醫療費9910元與精神慰撫金55萬元，合計55萬9910元。

分局抗辯，調動是人事評議委員會合議投票決議，非分局長或行政組組長個人決定，會議時也不知警員曾中風，且到任後無過勞或超時服勤，也沒有規定罹患心血管疾病就只能在內勤。

法院認為，警員可正常上下班，偶爾還加班，醫院也鑑定，中風者復發風險較高，高血壓又天氣冷容易有波動，病症較難歸因於職務調動，因此判警員敗訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

駁「警局長寧退休拒調職」延發布 警政署：報導子虛烏有

5萬坪賣場僅8名安管人員 女學生遭性侵被監視器拍下卻無人發現

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

