不爽成人展沒與女優互動 男子PO鹹濕畫面洩個資遭判刑

台中一名男子眼紅另名男子成人展被抽上台與AV女優實境互動，竟將互動過程畫面傳到數百人的聊天群組，導致對方遭網友恐嚇，台中地院依法但處2月徒刑、賠償4萬元。

台中地方法院。（圖／資料畫面）

判決指出，男子2024年8月間參加成人展，期間現場另名粉絲被主辦單位抽種，台體驗與AV女優VR實境互動，男子自己沒被抽中上台忌妒對方，竟將全程2分52秒的影片剪輯成7秒短影音，分別傳到2個高達630人及500人的LINE群組。

因男子在群組內公佈該粉絲的職業及工作地點，導致事後該粉絲在群組內遭砲轟公審，甚至還被人恐嚇，事後粉絲不堪其擾提告並求償百萬，男子身分被查出遭送辦後台中地檢署依法起訴。

案經台中地院審理，法官認為男子侵犯隱私，審酌其教育程度、職業及經濟狀況，依違反個資法判處2個月有期徒刑、得易科罰金，並判他須賠償4萬元。

