不爽拍照要求…陸餐廳服務生發顧客無碼照 辱罵「長這樣可憐你」

大陸上海一間人均消費765元人民幣（約3471元新台幣）、獲評「黑珍珠2025上榜一鑽餐廳」的高檔法式料理，因服務生在朋友圈辱罵顧客引發軒然大波，相關話題衝上微博熱搜。據悉，該名服務生已遭開除。

根據陸媒《新民晚報》，事件起因於顧客用餐時請服務生協助拍照，因對照片不滿意而要求重拍。豈料，服務生竟在個人朋友圈張貼顧客未打碼的照片，並發表不雅言論。

該服務生發文寫道，「2個人才吃一千四，什麼時候吃到一萬四再讓我這樣服務你好嗎？」、「長這樣我真可憐你」、「老子是前台接待不是專業攝影師……」等言論，不僅攻擊顧客外貌，更質疑其消費能力。

1月15日，當事餐廳老闆接受媒體訪問時表示，對此事感到非常震驚，已將案件移交律師團隊處理，該名員工也已遭到開除。

此事在陸網上引起正反意見。一派網友認為顧客的要求不過分，「別說在他工作的地方幫忙拍了，就算在外面旅遊隨便找個陌生人幫忙拍，說再拍一張都很正常的事」。也有人質疑，「一個服務員這麼拽嗎？」

也有網友從服務角度分析，認為高檔餐廳除了成本，更多是在販售環境和服務體驗，「說實話就算是上海，這個餐價，要求給拍照也得服務吧，有些餐廳貴，除了成本，更多的還是賣環境和服務」。

另一方面，也有網友支持服務生，認為拍照並非其義務。網友質疑，「服務員有給你拍照的義務嗎？」也有人認為雙方都有問題，「其實雙方都有問題，這個服務員素質差罵人肯定不對，顧客也有問題吃個飯即使再貴又不包含拍照服務，問題還挑三揀四，並沒有相互尊重」。

