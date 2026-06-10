不爽撞人還罵騎士！高雄BMW駕駛單挑正義哥「拉扯毆倒地」畫面曝光

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記者洪正達／高雄報導

警方已抵達現場排除糾紛，但趙男不滿潘姓路人一直指責他，當著員警的面揮拳。（圖／翻攝畫面）

高雄市新興區上個月25日上午發生一起街頭鬥毆，八德一路與忠孝一路口，一輛BMW當天早上9點半左右行經八德一路與忠孝一路路口時，不知何故追撞前方機車害騎士倒地受傷，當時駕駛BMW的趙姓男子（35歲）一下車不停指責騎士，路人看不過去，先與趙男起口角後便大打出手，後續警方趕抵現場處理車禍完畢後，雖趙男與路人都不願提告，但警方仍依社維法移送裁處。

新興分局指出，現年35歲的趙姓男子駕駛自小客，疑似未與前方機車保持安全距離，將前方騎機車的29歲王姓男騎士撞倒，豈料，車禍發生後，趙男非但沒有理性解決，反而不斷出言數落、指責騎士，讓一旁路過的正義哥再也看不下去：當下46歲的潘姓路人剛好經過，目睹趙男不斷對著機車騎士厲聲指責、推諉責任，讓潘男心生不滿，隨即上前仗義執言，要求趙男冷靜，不料此舉瞬間引爆趙男怒火，他不滿潘男介入當場爆發口角，雙方隨即在馬路上大打出手，上演街頭全武行。

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趙男揮拳後氣急敗壞，不聽員警勸告。（圖／翻攝畫面）

警方獲報趕抵後，當時趙男情緒激動、持續失控，員警為防止事態擴大，當場將趙男壓制在地，隨即將衝突雙方隔離並帶回派出所調查，涉案的趙男與潘男在激情過後逐漸冷靜，雙方最終均表示不願提告。

趙男遭到警方壓制，不過雙方被帶回警局雖表明不提告，但仍要以社維法移送裁處。（圖／翻攝畫面）



不過，街頭公然鬥毆行徑已觸犯法網，訊後仍依違反《社會秩序維護法》移請高雄地方法院簡易庭裁處，警方呼籲，民眾行車遇有糾紛情事，務必保持冷靜並理性溝通，切勿因一時衝動衍生肢體衝突，否則不僅無法解決問題，更得面臨法律制裁。

監視器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

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