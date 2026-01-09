不爽日本首相挺台論！中國「掐脖子」限稀土還卡關日貨

因為日本首相的「台灣有事論」，中國對日本的制裁大戰還沒結束。（圖／美聯社）





因為日本首相的「台灣有事論」，中國對日本的制裁大戰還沒結束，最後還打出了稀土牌。美國媒體報導，北京近期已停止出口日本稀土的許可審查，而且範圍不限軍事。而去年中共軍艦通過鹿兒島海域的次數已創歷來新高，專家分析是在為「台灣有事」實戰行動做準備。對此，日本防衛大臣小泉進次郎表示，中共武力犯台「不存在任何正當化理由」。

中國不滿日方的「台灣有事論」挺台立場，正悄悄不斷加大施壓力道。《華爾街日報》披露，北京已停止審查外銷日本的稀土許可。

日本官房長官木原稔：「這次明顯只針對我國的措施，與國際慣例大相逕庭，完全無法接受，令人極度遺憾。」

報導指出，中國禁止出口的對象，不僅針對日本軍事業者還擴及其他行業，從手機電子產品到醫療器材都將受到影響。

日本家居連鎖品牌創辦人似鳥昭雄：「我們在越南、泰國的工廠，原料、材料、素材幾乎都是從中國進口，今後中日關係會如何發展，讓人很擔憂。」

就連日本酒也成為制裁對象，日媒指出，近期出口到中國的日本酒和食品，通關要花一倍以上的時間，貿易出現延遲，懷疑也是中國的報復手段之一。同一時間，共軍艦艇更貼近日本島嶼，頻繁通過鹿兒島的大隅海域，光是去年就達15次，創歷來新高。專家分析，如此頻繁宛如「行造咖」，恐怕是為「台灣有事」的實戰行動做準備。

主持人vs.日本防衛大臣小泉進次郎：「（不少人擔心，因為委內瑞拉被攻擊，有可能成為中國武力犯台的正當化理由），我認為出兵台灣沒有任何正當理由，我們還是期待和平解決，這是日本政府一貫不變的立場。」

小泉同時提醒，要日本媒體慎防有心人士滲透，進行資訊戰並散播假消息，畢竟日美同盟若分裂，到底誰最樂見，答案再明顯不過。

