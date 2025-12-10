不爽未婚妻吃太多！中國男退婚「逼還22萬聘金」…買黑絲襪、丁字褲的錢也要退

一名男子因未婚妻吃太多而決定退婚。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

中國黑龍江省哈爾濱市日前發生一起荒唐的離婚訴訟，一名男子在媒婆的介紹下認識了未婚妻，給了聘金訂婚後，卻在同居半年決定退婚，更要求女方退還聘金及交往這些日子以來的共同支出，消息曝光後頓時引發熱議，不少人網友紛紛調侃：「未婚妻吃個辣燙你都養不起還有臉起訴？」

根據新聞夜航、總覽新聞等陸媒報導，居住在哈爾濱五常同村一名賀姓男子與王姓女子在媒婆的介紹下結識後，認為雙方相處得很不錯，因此決定以2萬元人民幣（約8.8萬元新台幣）聘金與對方訂婚。賀男在河北經營一間麻辣燙餐廳，此後便帶著未婚妻一起來到河北長住，怎料同居才半年就退婚，甚至要求未婚妻退還當初的聘金及交往期間的開銷共3萬元人民幣（約13.2萬元新台幣）。

賀男表示，王女在麻辣燙店幫忙時，專挑輕鬆簡單的工作，但在休息期間卻狂吃麻辣燙：「天天吃我那麻辣燙感覺都不夠她吃的，家裡看也不行、不太一樣了，跟之前處的時候」，認為這段婚姻慘賠的他因此決定退婚。至於王女則直批賀男非常計較，就連平常5元、10元人民幣（約22至44元新台幣）的一條絲襪或丁字褲都會記在帳上，王女認為除了2萬元聘金，另外3萬都是2人共同生活支出，讓她退還5萬元的要求非常不公平。

對於王女的說法，賀男則表示，3萬元確實是2人共同支出，但也強調自己很少買東西，大部分都是王女的消費。王女則反駁成平常並未要求上百元的服飾或貴重的金銀飾品，一切開銷都是普通生活支出，更委屈表示自己也有支出、也曾給過賀男錢用，還和對方一起經營店鋪，認為即使退婚也和賀男互不相欠。

法院審理後，認為戀愛中共同消費及具有情緒價值的私密物品支出不予支持，至於聘金返還則是基於公平原則，雙方最終達成調解，女方及其父返還1萬元人民幣（約4.4萬元新台幣）聘金，男方則放棄其他訴求。

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友對於賀男提出退婚的原因非常傻眼：「幹活工資結一下，白嫖人家免費勞力嗎」、「及時停損了，慶幸吧，吃點麻辣燙都有意見」、「女方半年薪資結一下，不然就是白嫖人家的勞動力，這個撈男」、「這種人家還會找得到媳婦嗎？存錢買機器人吧。估計機器人都得讓這家累報廢了」、「合著人家幫你工作陪你睡覺然後倒賠你錢？這算盤打得，祝你光棍到老」、「想對女孩說，幸好吃的多，不然嫁過去了、有孩子，跑都不好跑！」

就有婚姻諮商師針對這起離婚案件說明，心理學上有個「互惠原則」的概念，意指人們在關係中傾向於回報對方的付出，但一旦這種回報變得過於明確和量化，就容易讓感情功利化，就如同賀男把每一分錢都算得清清楚楚，卻忽略了感情中的信任與理解。諮商師引述研究指出，當伴侶之間開始用金錢衡量感情時，關係破裂的機率會顯著增加，一項針對500對情侶的研究發現，78%的人表示，如果一方在感情中過於計較經濟利益，則自己會出現被背叛的感受。

如何避免陷入「算帳式」戀愛？

先理清自己的動機，確認自己是真的喜歡對方，或只是因為某種物質條件才交往。 避免把感情變成交易，戀愛不是投資，不能只看報酬率。 保持溝通的溫度，遇到分歧時，不要急於用金錢來解決問題。 戀愛中的合理消費可以接受，但不應成為互相索取的理由。



