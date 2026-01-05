不爽柯文哲抗告駁回！小草曬刀嗆「法官7天後再回家」下場曝光GG

社會中心／綜合報導

新北市一名姓許的男子，因不滿高等法院先前駁回前民眾黨主席柯文哲的抗告，情緒失控，竟在社群平台留下威脅性字句，揚言要讓承辦法官「7天後才回得了家」，並附上多張刀具符號。行為曝光後，他遭警方帶回偵辦。法院審酌後認為，這類恐嚇言論可能引發模仿效應，近日依恐嚇危害安全罪判處4個月徒刑。





不爽柯文哲抗告駁回！小草曬3把刀嗆「讓法官7天後再回家」下場曝光慘了

案件源於柯文哲涉及京華城容積率案，在羈押一年後於去年9月8日獲准交保，但台北地檢署不服提出抗告。（圖／民視資料照）

案件源於柯文哲涉及京華城容積率案，在羈押一年後於去年9月8日獲准交保，但台北地檢署不服提出抗告。9月12日，高院裁定撤銷交保，案件發回更裁。許男因強烈支持柯文哲，對高院審判長去年8月曾駁回抗告、導致柯繼續被延押感到不滿，因而在網路發文點名審判長遲中慧法官，貼文中除寫下「讓法官7天後再回家」外，還附上3把刀的圖示，以及相關分案資訊圖片。

高院法官看到貼文後，認為自身人身安全受威脅，立即通報政風單位處理。許男之後遭移送法辦，新北地檢署偵查後依恐嚇危害安全罪起訴。新北地院指出，許男的行為已超出合理言論範圍，對司法體系及法官造成實質侵害，雖然他事後態度尚稱配合，仍需給予刑罰以示警惕，因此判處有期徒刑4個月，可易科罰金，按每日新台幣1000元折算。

