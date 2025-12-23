不爽樓下餐廳太吵「空投」玻璃瓶 引爆食客大亂鬥10警快打圍捕

三峽今日凌晨發生酒客大亂鬥，驚動警方快打部隊到場。翻攝畫面

新北市三峽區今（23日）凌晨發生街頭鬥毆事件，1家深夜營業的店家因噪音擾人，遭鄰居從高處「空投」玻璃瓶抗議，不料這枚玻璃瓶竟成為導火線。樓下消費的一名男客誤以為是隔壁桌酒客挑釁，雙方隨即大打出手，演變成大亂鬥，警方後續查獲5人送辦，另有2人未到案，警方將持續約談。

此案發生在三峽國際街，當時1家位於某社區留下的店家，因營業到深夜的喧譁聲引發住戶不滿，因此從從高處「空投」玻璃瓶抗議，不料店內消費的林姓男子等3人誤認丟瓶子的是另一群黃姓酒客等人所為，雙方因而引爆肢體衝突，演變成大亂鬥。

廣告 廣告

警方獲報後，啟動快打警力到場，但抵達時雙方已經離開，經調閱監視器後，循線查獲黃男、蔡男以及另一方林男及2名王男等5人到案，其中還有2人尚未到案，警方將持續追查，到案5人警詢後，依妨害秩序、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

男公車上講電話咆哮「要去投手榴彈」 全車嚇壞驚逃...警火速圍捕

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

遭遇無差別攻擊怎麼辦？跑就對了！ 網：土耳其冰淇淋都拿不到了還想奪刀