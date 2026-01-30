不爽洗澡水聲太吵廚師狂捅室友 檢相驗「36刀」奪命

不爽洗澡水聲太吵，王姓廚師狂捅室友36刀奪命遭羈押。示意圖

台南市善化一名54歲王姓廚師，昨天凌晨疑似不滿同住的42歲蘇姓房客盥洗聲音過大，硬生生將他從睡夢中吵醒，竟抓起預藏尖刀瘋狂朝蘇男身上猛刺，直到對方倒臥血泊身亡才罷手。檢察官昨相驗後確認蘇男身中36刀死狀極慘，訊後依殺人罪向法院聲請羈押王男，今天凌晨獲准。

警方調查，王姓廚師與死者蘇男為同層樓租客，雙方曾有嫌隙，案發當晚疑因蘇男大半夜盥洗，聲音影響王男睡眠，雙方爆發口角，王男一時激動竟持刀瘋狂砍殺蘇男，導致蘇男倒臥血泊當場死亡。事後王男向警方報案稱「我殺人了」；警消獲報趕抵現場時，蘇男已經明顯死亡。

台南地檢署接獲善化分局通報後，昨日下午由檢察官率法醫趕赴台南市立殯儀館相驗。根據初步相驗結果，死者蘇男全身遭尖刀刺擊至少36刀，簡直被當成肉靶。檢方指出，致命傷主要集中在頸部及胸部等要害，導致蘇男因失血過多，當場不治。

檢察官昨晚訊問王姓廚師後，認為他涉犯《刑法》第271條第1項殺人重罪，且犯罪嫌疑重大，考量到他作案手段殘暴，有反覆實施侵害他人生命、身體之虞，加上有逃亡可能，昨天深夜向台南地方法院聲請羈押，並於今日凌晨獲准。

此外，檢方也已同步通知犯罪被害人保護協會台南分會，啟動關懷機制提供死者家屬必要協助。



