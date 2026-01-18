不爽片酬太少！火雲邪神生前爆「跟周星馳有心結」：叫星爺侮辱我

梁小龍離世，曾拍片抱怨周星馳。（圖／《功夫》劇照、翻攝自周星馳Instagram）





演出「星爺」周星馳電影《功夫》火雲邪神爆紅的港星梁小龍，今（18）日驚傳不幸離世，友人向港媒證實，梁小龍於1月14日逝世，享壽77歲；梁小龍的家屬目前低調處理後事中，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

在1970年代香港娛樂圈，梁小龍與李小龍、成龍、狄龍被稱為「四小龍」，他演出《大俠霍元甲》、《陳真》後沉寂多年，2004年復出參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神，才再度翻紅。梁小龍移居中國大陸發展約6年，2025年回香港出席活動，絲毫看不出身體有異狀。

港星梁小龍生前曾抱怨跟周星馳拍戲很累。（圖／翻攝自梁小龍抖音）

但近年梁小龍談及周星馳，卻說在片場堅持不叫他「星爺」而是稱導演：「我不會叫他星爺，叫星爺侮辱我自己呢！我只能夠叫他導演，我也尊重他，沒有說我看不起他。」他不認為自己是被星爺捧紅，直言電影每個職位都很重要：「捧什麼呢？給我的片酬不夠我做一個月生意的錢。」沒有透露實際片酬，只說不滿意。

梁小龍對曾在影片中喊道：「周星馳能打過我嗎？雖然他功夫很好，戲裡面我打不過他，你說誰捧誰？就算周星馳在我也敢這樣子說『你能打過我嗎？』我還是他老前輩啊，捧我什麼了？不相信你問問他，看他怎麼說？老前輩就是老前輩，功夫好過他就好過他。」

梁小龍有一回接到只需要拍12天的戲約邀請，但得知導演是周星馳就拒絕簽約：「拍完也賺不了多少錢！而且壓力又大，沒有劇本的，他到時叫你做什麼就做什麼，NG起碼有好幾十次，你都不知道錯在哪，他說『嗯，再來啊！』」透露拍攝《功夫》時，第一個鏡頭NG 48次：「我還說『不是啊，這樣是針對我吧？』他說『不是啊，小龍哥，你是NG最少的那個。』」



