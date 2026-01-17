不爽生日當天遊戲機被沒收 11歲童「爆頭」養父！

國際中心／饒婉馨報導

美國賓州佩里郡一名剛滿11歲的少年，疑似因不滿生日當晚「任天堂Switch」遊戲機遭到沒收，竟在凌晨潛入父母臥室，持左輪手槍近距離射殺熟睡中的養父。事發後少年神情異常冷靜，主動向驚醒的養母坦承犯行。目前該少年被控以刑事殺人罪，並因案情嚴重、涉及預謀成分，遭法院裁定不得保釋。





11歲童不爽生日當天Switch被沒收！他一槍「爆頭養父」洩憤…下場慘了

11歲男童在生日當天被沒收遊戲機，心中相當不滿、憤怒。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

慶生會後變調 深夜翻出奪命槍

根據綜合外媒報導指出，這起事件發生在當地時間1月13日，當天正是少年克萊頓（Clayton Dietz）的11歲生日。據悉，克萊頓是在2018年被42歲的道格拉斯（Douglas Dietz）與妻子吉莉安（Jillian Dietz）共同領養。案發當晚，全家人還聚在一起唱生日歌、吹蠟燭，度過了溫馨的慶生時光；然而，父母隨後評估克萊頓近期的生活表現，決定暫時沒收他的Switch遊戲機作為懲罰，並要求他早點回房入睡，不料這項舉動卻在少年心中埋下殺機。根據調查資料顯示，他向警方坦承當時心境，「很生氣，沒有考慮過是否打算槍殺父親」，之後繼母吉莉安接受警方訊問時，表示男孩曾跟她說「我殺了我爸爸，我恨我自己」。

男童意外翻找到繼父的手槍，並自行裝填子彈射擊繼父頭部。（示意圖，與本新聞無關／美聯社提供）

聽聞水滴聲驚醒 繼母目睹慘狀崩潰

克萊頓凌晨在屋內四處翻找時，意外找到了父親保險箱的鑰匙並打開了保險箱，以為裡面裝著他的Switch遊戲機，沒想到竟發現了父親的左輪手槍。他取出手槍並自行裝填子彈，隨後冷靜地走進父母臥室，站在養父床邊，接著朝他扣動扳機。然而，巨大的槍聲驚醒了身旁的吉莉安，她先聞到了一股燒焦的氣味，隨即在黑暗中試圖叫醒丈夫，卻發現對方毫無反應，耳邊僅傳來規律的「滴答聲」，直到她開燈查看，才驚見丈夫正在大量出血，而滴答聲正是鮮血濺落在地的聲響；據現場警方聲稱聽到少年此時平靜地站在門口告訴繼母，「我殺了爸爸」。法官認為克萊頓對公共安全具高度威脅，因涉嫌重大，被收押在收容所，當地法院針對這起弒父案，裁定他不得保釋。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：11歲童不爽生日當天Switch被沒收 他竟對養父「爆頭」…下場慘了！

