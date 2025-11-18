不爽美韓聯合文件！平壤揚言反制...南韓喊話：無意敵對

南韓總統府18日針對北韓批評美韓首腦會談成果文件具有「對抗意圖」的評論做出回應，強調南韓政府對北韓「沒有敵對或對抗意願」，並表示將「持續一貫努力緩和南北間緊張關係並重建雙方互信」。此回應顯示南韓政府希望在美韓同盟強化與南北關係改善之間尋求平衡。

《韓聯社》報導，北韓《朝中社》18日發表評論，譴責美韓聯合情況說明書及美韓安保會議（SCM）聯合聲明，稱美韓再次暴露堅持敵對北韓的對抗意圖，並將其制度化，北韓將採取更為必要和切實可行的措施，以捍衛國家主權、安全利益和地區和平。

美韓14日發佈聯合情況說明書和美韓安保會議聯合聲明，北韓此次時隔4天發布長達3800多字的評論做出回應。針對美韓聯合情況說明書中的「北韓無核化」問題，評論認為「先行撕毀朝美協議，卻反而要求朝鮮履約，厚顏無恥到了極致。」同時，評論中明確表態，若美韓持續提及「無核化」，北韓就絕不會重返對話。

北韓此次以《朝中社》評論形式回應美韓首腦會談成果，而非以高層官員談話方式發表，也未點名批評南韓總統李在明或美國總統川普，顯示出北韓對南韓和美國關係的態度可能正在調整。

南韓總統府發言人姜有貞（Kang Yu-jung）18日發表聲明回應《朝中社》評論表示，「與《朝中社》評論相反，南韓政府無意與北韓敵對或對抗」。

姜有貞表示，美韓間的安全合作是為了加強國家安全，維護國家利益。南韓政府將繼續努力，確保美韓同盟為朝鮮半島乃至整個地區的和平與穩定做出貢獻。

南北韓關係近期因美韓加強軍事合作而趨於緊張，此次南韓總統府的回應顯示，儘管美韓同盟持續強化，南韓政府仍希望維持與北韓對話的可能性，避免半島局勢進一步惡化。

